Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Sociedad

¿Dónde está ahora el Señor de los Milagros y qué calles están cerradas durante su cuarto recorrido en el Callao este 26 de octubre?

La imagen del Cristo Moreno regresará al distrito chalaco tras 22 años a bordo de 'Nazareno Móvil'. Vecinos lo esperan con alfombras florales, balcones decorados y altares.

Señor de los Milagros regresará al Callao tras 22 años
Señor de los Milagros regresará al Callao tras 22 años | Andina

La imagen del Señor de Los Milagros regresará al Callao este domingo 26 de octubre después de 22 años. El Cristo Moreno se desplazará al distrito en el 'Nazareno Móvil' en su cuarto recorrido del mes para alegría de todos los fieles, quienes ya van preparando alfombras florales, balcones decorados con globos de color morado y altares fuera de sus casas para recibir al Patrón de Lima.

Al respecto, es importante que la ciudadanía conozca la ruta que seguirá la imagen y las calles que permanecerán cerradas. Según se pudo conocer, la sagrada imagen partirá del Santuario de las Nazarenas, en Lima, en las primeras horas de la mañana y llegará al Primer Puerto alrededor de las 10:00 a.m.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Procesión del Señor de los Milagros en Callao, cuarto recorrido: fecha y ruta de la sagrada imagen por las calles chalacas

lr.pe

¿Qué calles estarán cerradas durante el recorrido del Señor de Los Milagros en el Callao?

Durante el recorrido del Señor de los Milagros en el Callao, varias vías permanecerán cerradas al tránsito. La procesión avanzará por las avenidas Huancavelica, Tacna, Nicolás de Piérola y Óscar R. Benavides (antes Colonial), continuando por Tingo María, Mariano Cornejo, Universitaria, La Marina y Guardia Chalaca, hasta llegar finalmente a la avenida Sáenz Peña y Pacífico, punto de encuentro de miles de fieles chalacos.

Debido a la extensión del trayecto y la duración del recorrido, las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y tomar precauciones ante los cierres vehiculares.

Recorrido del Señor de Los Milagros este 26 de octubre

Recorrido del Señor de Los Milagros este 26 de octubre

PUEDES VER: Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

lr.pe

El Señor de Los Milagros llegará al Callao en el 'Nazareno Móvil'

El Señor de Los Milagros partirá a las 6:00 a.m. a bordo del Nazareno Móvil, un vehículo acondicionado especialmente para garantizar su traslado seguro y diseñado con tecnología avanzada para asegurar estabilidad y protección durante su trayecto. El vehículo puede superar cargas superiores a dos toneladas, lo que representa más del doble del peso del anda. Asimismo, se pudo conocer que cuenta con sistemas de asistencia denominadas active brake assist y mirrorCam, que brindan control total al conductor y garantizan un traslado fluido.

La misa central se celebrará a las 2:00 p.m. con la presencia del Señor del Mar, patrono del Callao, y de la Virgen del Carmen, ‘alcaldesa perpetua’ del puerto. Luego, la procesión continuará por las principales avenidas chalacas antes de regresar a Lima. En la jornada participarán hermandades, instituciones locales, colegios y comerciantes, además de miles de fieles.

PUEDES VER: Un regreso histórico: el Señor de los Milagros llegará al Callao en el 'Nazareno Móvil' tras dos décadas

lr.pe

Estos son los distritos por los que pasará el Cristo Moreno

A continuación, se detalla los distritos que recorrerá el Señor de Los Milagros en su camino al Callao:

  • Cercado de Lima
  • Breña
  • San Martín de Porres
  • Pueblo Libre
  • San Miguel
  • La Perla
  • Callao

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

