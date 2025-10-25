Este domingo 26 de octubre, el Señor de los Milagros realizará su cuarto recorrido en una histórica procesión hacia el Callao. La jornada ha convocado a miles de fieles chalacos y limeños, quienes acompañarán la sagrada imagen del Cristo Moreno en medio de un ambiente de celebración, reflexión y veneración.

Desde las 6: 00 a. m., el Señor de los Milagros saldrá del Santuario de las Nazarenas, ubicado en el Centro de Lima. La imagen estará acompañada por cientos de cargadores, sahumadores, coros y devotos que asisten anualmente a expresar su fe durante este periodo. Cabe precisar que todo el recorrido podrá ser visto en vivo a través de la plataforma oficial de Nazarenas TV.

Procesión del Señor de los Milagros EN VIVO este 26 de octubre 17:35 A bordo del Nazareno Móvil Otro de los aspectos importantes de este recorrido que hará el Cristo Morado por el primer puerto, es el vehículo en que se desplazará, ya que solo será cargado en un pequeño tramo durante la homilía. Se trata del “Nazareno Móvil”, un moderno tractocamión capaz de cargar hasta más de dos toneladas, lo que significa más del doble del peso total del anda del Señor de los Milagros, que tiene una “cama baja”, lo que posibilita ser observado por todos a su paso sin dificultad alguna. 17:34 ¿Dónde ver la procesión del Señor de los Milagros? Este 26 de octubre, la procesión del Señor de los Milagros hacia el Callao podrá ser vista a través de la plataforma Nazarenas TV visitando el siguiente ENLACE. Cabe precisar que la transmisión abarcará todo el evento, el cual empezará a las 6: 00 a. m. 17:32 Conoce la ruta del Señor de los Milagros

Recorrido del Señor de los Milagros en histórica procesión hacia el Callao

El recorrido se iniciará cuando la imagen del Cristo de Pachacamilla salga del Santuario de las Nazarenas en el Centro de Lima, lo que sucederá a las 6.00 a.m. del domingo 26. Tras esto, la ruta que tomará el “Nazareno móvil” será: Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides (ex Colonial), Av. Tingo María, Av. Mariano Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina, ingresando al Callao por Av. Guardia Chalaca.

Tras ello, en el óvalo de La Perla, el Gore le realizará el primer homenaje, con la actuación del emblemático trío Los Kipus. Luego, la sagrada imagen del Cristo Moreno seguirá por la Av. Sáenz Peña hasta llegar al cruce con Av. República de Panamá y Av. Pacífico, donde el Arzobispo chalaco celebrará una misa en honor al Señor de los Milagros a las 2.00 p.m.

Procesión del Señor de los Milagros se realizará a bordo del 'Nazareno Móvil'

A bordo del 'Nazareno Móvil', así se trasladará la sagrada imagen del Señor de los Milagros hacia el Callao. Este tractocamión Mercedes-Benz, de la línea Actros, está diseñado con tecnología avanzada a fin de asegurar estabilidad y protección durante el trayecto. Asimismo, el vehículo puede soportar cargas superiores a dos toneladas, más del doble del peso del anda tradicional. Cabe precisar que cuenta con sistema de asistencia como el active brake assist y mirrorCam, lo cual brinda un control total al conductor a fin de garantizar un fluido traslado.

Con respecto a la misa central, está programada para las 2:00 p. m. y contará con la presencia de las imágenes del Señor del Mar, patrono del Callao, y la Virgen del Carmen, la cual es considerada como 'alcaldesa perpetua' del primer puerto. Tras la ceremonia, la procesión continuará su recorrido por las principales avenidas chalacas antes de retornar a Lima. Además de los fieles, participarán hermandades como las del Señor del Mar, San Judas Tadeo, Consuelo y Milagros, junto con instituciones locales, colegios, comercios y centros comerciales.

