Procesión del Señor de los Milagros en Callao, cuarto recorrido: fecha y ruta de la sagrada imagen por las calles chalacas
Después de 22 años, la imagen del Cristo Moreno regresa al Callao en el 'Nazareno Móvil', su recorrido histórico contará con seguridad reforzada por parte de la Policía Nacional.
- ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en su regreso al Callao este 26 de octubre?
El Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao este domingo 26 de octubre después de 22 años, marcando un hecho histórico para la provincia constitucional. La imagen sagrada partirá desde el Santuario de las Nazarenas en Lima durante las primeras horas de la mañana para llegar a las 10:00 a.m. al Primer Puerto.
Miles de chalacos están a la espera del retorno del Cristo Moreno a bordo del Nazareno Móvil. Vecinos han preparado alfombras florales, balcones decorados con globos de color morado, así como altares fuera de su casa para recibir al Patrón de Lima.
¿Cuál será el recorrido del Señor de los Milagros en el Callao?
El Cristo de Pachacamilla saldrá de la Iglesia Nazarenas con direccción a las siguientes avenidas para llegar a la Provincia Constitucional del Callao:
- av. Tacna
- av. Nicolás de Piérola
- av. Óscar R. Benavides
- av. Tingo María
- av. Mariano H. Cornejo
- av. Universitaria
- av. La Marina
- av. Guardia Chalaca
- av. Saenz Peña
- av. Pacífico
Para su retorno, la imagen sagrada recorrerá las mismas avenidas hasta llegar a la Iglesia Las Nazarenas. Las organizaciones del Señor de los Milagros invita a todos sus fieles a seguir el recorrido.
¿Por cuáles distritos pasará el Cristo Moreno?
A bordo del Nazareno Móvil, el Patrón de Lima transitará por los siguientes distritos a partir de las 6:00 a.m. Se recuerda a los fieles que esta jornada extraordinaria de fe es para la provincia del Callao.
- Cercado de Lima
- Breña
- San Martín de Porres
- Pueblo Libre
- San Miguel
- La Perla
- Callao
¿Qué es el Nazareno Móvil?
El Nazareno Móvil permitirá que la imagen del Señor de los Milagros se rencuentre luego de dos décadas con el pueblo del Callao. Este vehículo es un tractocamión Mercedes Benz de la línea Actros, diseñado con tecnología avanzada para asegurar estabilidad y protección durante el trayecto. Esta unidad soporta cargas superiores a dos toneladas, el doble del peso del anda tradicional.
"Una vez que ingrese aquí a la provincia constitucional del Callao… le vamos a dar la bienvenida correspondiente al Señor de los Milagros y viene en su Nazareno Móvil", comentó Chávez. Desde el cruce de La Marina con Insurgentes, la procesión continuará por Guardia Chalaca hasta Sáenz Peña, donde se unirá formalmente a la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima.
Otras imágenes religiosas acompañarán al Señor de los Milagros
La misa central del Cristo Moreno está programada para las 2:00 p.m., y contará con la presencia del Señor del Mar, patrono del Callao, y la Virgen del Carmen, considerada 'alcaldesa perpetua' del Primer Puerto. Tras la ceremonia, la procesión continuará su recorrido por las principales avenidas chalacas antes de retornar a Lima.
Además de los fieles, participarán hermandades como las del Señor del Mar, San Judas Tadeo, Consuelo y Milagros, junto con instituciones locales, colegios, comercios y centros comerciales.
