Renzo Reggiardo insinúa que incendios ocurridos hoy en el Centro de Lima tendría vínculo con la marcha de la Generación Z

Alcalde de Lima cree que movilizaciones de la Generación Z tendría relación con incendios. | Composición LR

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre los dos incendios ocurridos el sábado 25 de octubre en el Centro de Lima. Manifestó que existiría una presunta relación con la convocatoria de movilizaciones por parte de diversos colectivos y movimientos de la Generación Z.

Durante la mañana del sábado, se registró un primer siniestro cerca del Congreso de la República, horas después, a la altura de la cuadra 11 del jirón Huanta, se desató el segundo al interior de una galería, afectando alrededor de 20 puestos comerciales.

Alcalde de Lima insinúa relación entre incendios con movilización

Renzo Reggiardo declaró a RPP que las emergencias suscitadas en el Centro de Lima tendrían relación con las movilizaciones de la Generación Z. "Es un segundo incendio en el día, es raro que dos incendios sean accidentales el mismo día, esperemos que no tengamos más. Las investigaciones determinarán, tanto el de la mañana como el de esta tarde-noche, qué pasó ahí".

“Pero coincide con esta marcha que, para muchos, se ha planteado y se ha publicitado como pacífica, pero si realmente se comprueba que es algo intencionado, entonces, pues, de pacífico no tendría nada”, agregó.

El burgomaestre expresó que se está trabajando de forma coordinada con otras autoridades para investigar los hechos y que no se tratase de un "hecho adrede". En caso se halle responsable, "serán judicializados de forma rápida".

Bomberos califican incendio como código 3

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, indicó que el incendio registrado en la cuadra 11 del jirón Huanta, en el Cercado de Lima, se ha afectado más de 20 puestos comerciales.

"El fuego se originó en la azotea y hay concentración de llamas en el segundo piso. Estamos viendo unos 20 puestos que están prendidos; los bomberos ya están realizando su trabajo en el lugar y creo que todos debemos apoyar”, expresó.

Además, Casaretto sostuvo que se trató de una galería comercial que almacenaba mercadería de diversas procedencias, entre cajas importadas y productos de fácil combustión. Asimismo, sostuvo que el tema de agua fue un problema para que los bomberos pudieran cumplir con su labor".

