Incendio se registra en un almacén ubicado en el Centro Histórico de Lima, en el Jiron Junín. Más de diez unidades de bomberos, así como ambulancias y cisternas, se han desplegado en la zona para controlar la emergencia. La densa humareda es visible a varias cuadras de distancia

Vecinos de la zona colaboran con los bomberos para evitar que el humo se siga propagando hacia el área del Mercado Central. Según el testimonio de los comerciantes, se trataría de una galería donde se venden lanas. El siniestro código 2 habría iniciado aproximadamente entre las 6:00 am y 7:00 am.

Vecinos evacuan la zona tras incendio en Centro de Lima

Tras el incendio, los comerciantes aledaños al depósito han sido evacuados por las autoridades. Asimismo, se espera la confirmación sobre la evacuación de las personas que residen en la quinta ubicada detrás del siniestro. El equipo de Intervención Rápida y los Prevencionistas de GRD se encuentran en la zona, evacuando a la población y brindando primeros auxilios, así como otras acciones de apoyo.

Por su parte, Mario Casaretto, gerente de gestión de riesgos y desastres de la Municipalidad de Lima, señaló que el incendio se encuentra en la mitad de la manzana, lo que dificulta el acceso de las unidades de bomberos. "Es una tienda llamada Importaciones El Amigo, totalmente prendida."Hay varias viviendas que fungen de almacenes clandestinos", declaró para La República.

Canales de ayuda

De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.

Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.

Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.

Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

