HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima     
Sociedad

Queman a hombre y su perrito mientras dormían en la Costa Verde, San Miguel: piden ayuda para sus tratamientos

La denuncia se hizo viral gracias a una vecina de San Miguel que compartió videos y organizó una colecta solidaria para sus tratamientos. El hombre sufrió quemaduras de segundo grado.

assQueman a persona y a su perro en San Miguel.
assQueman a persona y a su perro en San Miguel. | Composición LR

Un hombre en situación de calle y su perro sufrieron graves quemaduras luego de que sujetos, no identificados, prendieran fuego al lugar donde ambos se encontraban durmiendo en el distrito de San Miguel. Pese a la alarmante situación, los dos permanecieron sin ningún tipo de tratamiento médico o veterinario por más de cinco días.

El hecho se pudo conocer gracias a la rápida difusión de una vecina del distrito, quien publicó videos de la persona, identificada como Iván Ruiz (37), y su mascota. Ella denunció públicamente el ataque e inició una colecta solidaria urgente para sus respectivos tratamientos.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 8 unidades de bomberos

lr.pe

Hombre y su perrito sufrieron quemaduras en San Miguel

En un segundo video, la víctima confirmó que el ataque ocurrió el lunes 20 de octubre, cuando él y su can sufrieron las quemaduras. Además, aseguró que desconocidos iniciaron la combustión de sus pertenencias en el parque de la Costa Verde, donde usualmente descansan por las noches.

Cuando las llamas comenzaron a surgir y expandirse, el perrito de tan solo 7 meses, según relató el hombre, entró en pánico y sufrió de quemaduras de gravedad. Él, ante la alerta y el susto, corrió detrás de su mascota, que es su único compañero en las calles. Iván también sufrió quemaduras considerables en el brazo izquierdo y en partes de la pierna derecha de primer y segundo grado, mientras que el perro tuvo tiene heridas profundas en sus patas y en la zona baja del abdomen de segundo grado.

Desde hace cinco días, ambos padecían las dolorosas heridas producto de las quemaduras. El hombre continuó cuidando de su amigo can, que, al cierre de la nota, se encuentra en una veterinaria local. Ambos no tiene un hogar a donde regresar.

PUEDES VER: Roban joyería ubicada a una cuadra de Palacio de Gobierno y dueña denuncia escaso resguardo policial en pleno estado de emergencia

lr.pe

Recaudación de dinero para hombre y su perro quemados

Tras conocer el caso, una vecina del distrito difundió lo sucedido en su cuenta de X (antes Twitter) con la intención de recaudar fondos para ambos. Gracias al apoyo que ha recibido, el animal afectado pudo ingresar a emergencias hoy, sábado 25 de octubre, en una veterinaria local, mientras Iván se encuentra momentáneamente en un cuarto a la espera de recibir atención médica que se le fue denegada por personal médico.

Usuarios en redes sociales lamentaron lo sucedido, indignados por el ataque perpetrado contra la persona en estado de indigencia y su perrito e hicieron un llamado a más vecinos para colaborar con productos de primera necesidad y comida para la mascota. Iván y su amigo aún necesitan atención médica.

Notas relacionadas
Roban joyería ubicada a una cuadra de Palacio de Gobierno y dueña denuncia escaso resguardo policial en pleno estado de emergencia

Roban joyería ubicada a una cuadra de Palacio de Gobierno y dueña denuncia escaso resguardo policial en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

Se registra incendio en galería de jr. Huanta, en Cercado de Lima cerca al Centro Comercial Paruro: al lugar llegan 27 unidades de bomberos

LEER MÁS
Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

Europa cambia sus reglas de ingreso para Perú y demás países: esto deben saber los viajeros que deseen ingresar al espacio Schengen

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este domingo 26 de octubre en el Callao?

¿A qué hora empieza la procesión del Señor de los Milagros este domingo 26 de octubre en el Callao?

LEER MÁS
Los Olivos en emergencia: asesinan a motorizado extranjero frente al Mercado Productores de Lima

Los Olivos en emergencia: asesinan a motorizado extranjero frente al Mercado Productores de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025