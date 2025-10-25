Un hombre en situación de calle y su perro sufrieron graves quemaduras luego de que sujetos, no identificados, prendieran fuego al lugar donde ambos se encontraban durmiendo en el distrito de San Miguel. Pese a la alarmante situación, los dos permanecieron sin ningún tipo de tratamiento médico o veterinario por más de cinco días.

El hecho se pudo conocer gracias a la rápida difusión de una vecina del distrito, quien publicó videos de la persona, identificada como Iván Ruiz (37), y su mascota. Ella denunció públicamente el ataque e inició una colecta solidaria urgente para sus respectivos tratamientos.

Hombre y su perrito sufrieron quemaduras en San Miguel

En un segundo video, la víctima confirmó que el ataque ocurrió el lunes 20 de octubre, cuando él y su can sufrieron las quemaduras. Además, aseguró que desconocidos iniciaron la combustión de sus pertenencias en el parque de la Costa Verde, donde usualmente descansan por las noches.

Cuando las llamas comenzaron a surgir y expandirse, el perrito de tan solo 7 meses, según relató el hombre, entró en pánico y sufrió de quemaduras de gravedad. Él, ante la alerta y el susto, corrió detrás de su mascota, que es su único compañero en las calles. Iván también sufrió quemaduras considerables en el brazo izquierdo y en partes de la pierna derecha de primer y segundo grado, mientras que el perro tuvo tiene heridas profundas en sus patas y en la zona baja del abdomen de segundo grado.

Desde hace cinco días, ambos padecían las dolorosas heridas producto de las quemaduras. El hombre continuó cuidando de su amigo can, que, al cierre de la nota, se encuentra en una veterinaria local. Ambos no tiene un hogar a donde regresar.

Recaudación de dinero para hombre y su perro quemados

Tras conocer el caso, una vecina del distrito difundió lo sucedido en su cuenta de X (antes Twitter) con la intención de recaudar fondos para ambos. Gracias al apoyo que ha recibido, el animal afectado pudo ingresar a emergencias hoy, sábado 25 de octubre, en una veterinaria local, mientras Iván se encuentra momentáneamente en un cuarto a la espera de recibir atención médica que se le fue denegada por personal médico.

Usuarios en redes sociales lamentaron lo sucedido, indignados por el ataque perpetrado contra la persona en estado de indigencia y su perrito e hicieron un llamado a más vecinos para colaborar con productos de primera necesidad y comida para la mascota. Iván y su amigo aún necesitan atención médica.