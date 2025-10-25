Un incendio de código 3 se registró la tarde de este sábado en una galería dedicada a la reparación de artefactos eléctricos, ubicada en el jirón Huanta, en el Cercado de Lima, a pocas cuadras del centro comercial Paruro. El siniestro generó gran alarma entre los comerciantes y transeúntes de la zona, quienes intentaron rescatar sus pertenencias mientras las llamas se expandían rápidamente. Al lugar llegaron equipos de Bomberos y evacuaron la zona.

De acuerdo con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos ocho unidades acudieron al lugar para controlar el fuego, que se habría iniciado en el interior de uno de los locales del establecimiento. Las labores se centraron en evitar que el incendio se propague hacia las tiendas contiguas, dado que el área es altamente comercial y cuenta con gran concentración de materiales inflamables.

Testigos relataron que varias personas ingresaron brevemente a los locales intentando recuperar mercadería y herramientas, pero el intenso calor y el humo espeso lo impidieron. “El fuego salió de repente, algunos quisieron entrar a sacar sus cosas, pero ya era peligroso”, contó un comerciante afectado.

Además, se especula que el incendio se propagó debido a la presencia de fuegos pirotécnicos en uno de los locales, lo que habría acelerado la expansión de las llamas. Ante esta situación, comerciantes de tiendas contiguas comenzaron a retirar sus productos y equipos para evitar mayores pérdidas.

Con el paso de los minutos, más unidades de bomberos llegaron al lugar para reforzar las labores de control y enfriamiento de la zona. Hasta el cierre de esta nota, no se ha reportado ningún herido ni fallecido, y las autoridades aún investigan las causas exactas del siniestro. Personal de la Policía Nacional acordonó la zona para facilitar el trabajo de los bomberos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Por su parte, el Gerente De Gestión Del Riesgo De Desastres, Mario Casaretto, informó a Canal N que el siniestro afectó a una gran cantidad de puestos dentro de la galería. “El incendio afectó de 20 a 30 puestos y hay aerosoles que son los que están propagando el incendio. Se está tratando de controlar el fuego para que no avance”, precisó.

“Acá se vende todo tipo de productos y las detonaciones que venimos viendo se deben a aerosoles”, añadió Casaretto, mientras las unidades continuaban trabajando para sofocar las llamas.

Segundo incendio durante el día

Este sería el segundo incendio que se registra durante el día, pues como se recuerda en horas de la mañana, se registró uno en un almacén ubicado en el Centro Histórico de Lima, en el Jirón Junín. Más de diez unidades de bomberos, or lo que se necesitaron al menos cinco unidades de bomberos.

