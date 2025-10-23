HOYSuscripcion LR Focus

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

El grupo asegura que realiza actividades al aire libre desde hace ocho meses, tras el cierre de su centro del adulto mayor. La municipalidad afirma que hay doce locales habilitados y que el área usada es una zona de parqueo.

Adultos mayores de La Molina denuncian intervención policial durante ejercicios en la vía pública
Adultos mayores de La Molina denuncian intervención policial durante ejercicios en la vía pública | Foto referencial: captura TikTok

Un grupo de adultos mayores del distrito de La Molina denunció haber sido intervenido por personal de Serenazgo y la Policía Nacional mientras realizaban ejercicios en la vía pública. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, ocurrió cerca de un parque del distrito, donde las personas mayores acostumbraban reunirse cada mañana para bailar y ejercitarse.

Según contaron las vecinas, su centro integral del adulto mayor (CIAM) permanece cerrado desde hace ocho meses por trabajos de mantenimiento, motivo por el cual decidieron continuar sus rutinas en el espacio público. "Nosotros estamos acá para hacer ejercicio y bailar tipo gimnasio. No es ninguna reunión masiva del grupo cinco o un partido en el estadio nacional", expresó una de las mujeres que aparece en las imágenes.

Las participantes aseguran que pertenecen formalmente al programa municipal y que, pese a haber solicitado su fotocheck para ingresar al local, no han recibido respuesta. “No nos dejan entrar. Nosotros ya estamos inscritos hace tiempo y nos prometieron fotochek, pero hasta ahora nada”, señalaron en redes. De lunes a viernes, entre las 8 y 9 de la mañana, el grupo se reúne para ejercitarse y mantener sus actividades mientras esperan retornar al CIAM.

Municipalidad de La Molina afirma que los adultos mayores cuentan con doce locales disponibles

Consultada por La República, la Municipalidad de La Molina informó que no emitirá comentarios sobre el video, pero sostuvo que los adultos mayores cuentan con doce locales disponibles en distintos puntos del distrito para desarrollar sus actividades.

"Se trata de un grupo minoritario de adultos mayores que son promovidos por dos candidatos que ya se encuentran en campaña", respondió la comuna.

Los doce locales habilitados son:

  • Parque N.º 2 Covima
  • Centro de Recreación San César
  • Local Comunal Ingenieros
  • Local Comunal Musa I
  • Local Comunal Musa IV
  • Complejo Cultural Deportivo (CCD)
  • Local Comunal Sol de La Molina
  • Local Comunal Matazango
  • Local Comunal Viña Alta
  • Local Comunal Los Pinos
  • Complejo Deportivo Vidaurre
  • Canchas de Tenis Jerusalén

La comuna explicó también que las reuniones en espacios públicos están reguladas por el Ministerio del Interior debido al estado de emergencia, y que el área donde se congregan los adultos mayores corresponde a una zona de parqueo ubicada en una vía principal, lo que podría representar un riesgo de accidente.

Asimismo, precisó que el local principal del CIAM ya ha sido remodelado y renovado, con más de 5.000 metros cuadrados de infraestructura que incluye piscina temperada, cafetería, comedor, salas de cómputo, biblioteca, cine, karaoke y talleres. La reapertura está prevista para la primera semana de noviembre, previa inscripción.

“Se estima atenderlos la primera semana de noviembre, previa inscripción, como es lo normal, pero (ese grupo) ya adelantó que no lo hará y amenaza con continuar en las calles. Para nosotros, hay más que un simple reclamo”, expresaron.

