HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Caso Eduardo Ruiz pasa a Fiscalía común tras pedido de Óscar Arriola: denuncian riesgos de impunidad

El comandante de la PNP, Óscar Arriola, solicitó que el caso sea gestionado por una Fiscalía penal común. Expertos advierten que caso debería ser tratado por Fiscalía de Derechos Humanos para evitar arbitrariedades.

Foto: composición LR/ Gabriela Sánchez (Hablemos por Igual)/ Filmantro.
Foto: composición LR/ Gabriela Sánchez (Hablemos por Igual)/ Filmantro.

La impunidad del sistema vuelve a ser aliado de la justicia. Hace unos días, este medio periodístico advirtió sobre el arbitrario pedido del comandante general del PNP, Óscar Arriola, en el que solicitaba sea una Fiscalía común la que asuma las investigaciones contra el suboficial de tercera Luis Magallanes, señalado por el propio agente del orden como el autor de los disparos de proyectil de arma de fuego que causaron la muerte Eduardo Mauricio Ruiz Sanz (32), conocido como 'Trvko'.

"En la brevedad posible, estos actos de investigación, urgentes e inaplazables, [se debe ver] con el fiscal penal común, porque estos son hechos aislados del planeamiento, donde la Policía ha resistido por espacio de más de siete horas, sin que esto mellen el esfuerzo porque no se cause el más mínimo de lesiones al ser humano", declaró Arriola días después del asesinato del joven rapero.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió por asfixia

lr.pe

Pena contra suboficial se vería reducida

Esta semana, pese a que el propio Ministerio Público habría informado que el caso venía siendo atendido por Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, la defensa de la víctima denunció que la solicitud de Arriola, de derivar la investigación preparatoria a una fiscalía penal común, ha sido aceptada.

En esa línea, mediante oficio, se dispuso la reclasificación del delito a homicidio simple por la muerte de Ruiz Sanz, lo que reduciría la pena mínima de 15 a 10 años de los que resulten culpables.

A través de su cuenta de X, la congresista Ruth Luque habría alertado y cuestionado el pedido de Óscar Arriola, de que sea una fiscalía común la que investigue el asesinato de Truko. "No señor Arriola, no es un hecho aislado, aquí se configura una grave vulneración a los DDHH. El asesinato de Eduardo Ruiz Sáenz, debe ser competencia de la fiscalía de DDHH. Y ya sabemos que, es fácil esquivar la cadena de mando. En este grave atentado a la vida humana, haya responsables, más allá del autor directo: José Jeri; Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio Orbezo", escribió.

PUEDES VER: Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

lr.pe

Se investigará a sí misma

Por su parte, en diálogo con La República, el abogado de derechos humanos, Juan Carlos Ruíz Molleda, también alerta la posible implicancia de la PNP en las diligencias del caso. "No pueden investigarse a sí mismos. No pueden estar a cargo de la investigación, como lo estableció este Congreso en la Ley 32130. Debe estar cargo del Ministerio Público, y más en concreto del Fiscal de Derechos Humanos. Debe derivarse la ley que solo favorece la impunidad de los malos efectivos policiales", sentenció.

Como es de conocimiento público, la mencionada norma, aprobada por el Legislativo, resta facultades al Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar para otorgárselas a la Policía Nacional del Perú (PNP). Diversos expertos advierten que esta medida ha debilitado el sistema de justicia.

"Lo más probable es que estén buscando el archivamiento de la denuncia, lo cual sería un despropósito y constituiría, además, impunidad y un precedente terrible para policías que utilizan el uso de la fuerza de forma desproporcionada en contextos de protesta social", advirtió Maritza Quispe, abogada de IDL.

"El caso es, indudablemente, un caso de violación a los derechos humanos y solo le corresponde a las fiscalías especializadas (...) Acá estamos ante un tema de competencia material. La ley establece las competencias de las fiscalías de DD.HH. Si esta sería la regla, cualquier caso puede terminar en una fiscalía común", añadió Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal (IDL) y abogado especializado en Derecho Penal y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Investigación por asesinato de Trvko se encuentra en una Fiscalía pena común. Expertos advierten impunidad.

Investigación por asesinato de Trvko se encuentra en una Fiscalía pena común. Expertos advierten impunidad.

PUEDES VER: Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

lr.pe

Luis Magallanes podríavolver a la PNP

El último jueves 23 de octubre, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que imponga comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país al suboficial Luis Magallanes Gaviria. En tanto, ese mismo día, durante una conferencia de prensa, el comandante general dedicó varios minutos a defender a Magallanes, llamándolo "héroe viviente". Asimismo, declaró que el suboficial podría reincorporarse a la Policía tras cumplir la detención preliminar de siete días que le impuso el PJ.

Pero esta no es la única arbitrariedad que se ha denunciado desde que iniciaron las investigaciones del caso. La familia de Mauricio Ruiz ha cuestionado el informe pericial de balística forense del Ministerio Público, que determinó que la bala que impactó en el tórax de alias 'Truko', un arma de fuego de un calibre aproximado de 9 mm "o su equivalente en pulgadas", se habría dado por una "entrada de rebote".

El padre de Mauricio Ruiz ha negado esa versión. "¿Cómo es posible que unos altos oficiales de la policía que han estudiado, que son profesionales, digan que ha sido rebote? El tiro de mi hijo fue chiquitito (...) Yo quiero garantizas para mi vida, porque nosotros no sabemos qué nos puede pasar. Estamos solos. Mi hijo lo han asesinado. Es un dolor que no le deseo a nadie", denunció para los medios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió por asfixia

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió por asfixia

LEER MÁS
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025