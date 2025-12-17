HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

"Sebastián era pura luz": familia exige justicia por joven acribillado tras salir de un gimnasio en Trujillo

Deudos asegura que la víctima no ha recibido amenazas y que había terminado su carrera universitaria, además de estar iniciando un emprendimiento.

Sebastián fue acribillado frente a su pareja cuando salía de un gimnasio. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República
Sebastián fue acribillado frente a su pareja cuando salía de un gimnasio. Foto: Composición LR / Yolanda Goicochea, La República

Un nuevo hecho de violencia sacude a Trujillo y enluta a una familia. Sebastián Cabeza Castañeda, un joven ingeniero industrial de 23 años con mucho futuro por delante, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salía de un gimnasio junto a su enamorada y se disponía a subir a su vehículo. Su familia pide justicia y que su muerte no quede impune.

Su hermana, Alison Cabeza, relató que el ataque ocurrió de manera sorpresiva. “Sebastián justo salía del gimnasio junto con su enamorada y al momento de subir al carro es que lleva un impacto por la parte trasera de la cabeza”, declaró.

La familiar contó que el joven ya había culminado su carrera universitaria y estaba enfocado en salir adelante con un emprendimiento propio. “Él ya es ingeniero industrial de profesión, tenía un emprendimiento que le estaba forjando, lo estaba sacando adelante”, señaló.

PUEDES VER: Joven de 23 años acudió a entrenar y fue asesinado frente a su pareja cuando salía del gimnasio en Trujillo

Desconocen móvil del crimen

Asimismo, aseguró que Sebastián nunca le comento haber tenido amenazas. “Si me preguntas si sabía algo, algún mensaje o una cosa así, no tenía idea”, enfatizó.

Alison precisó que Sebastián vivía solo desde hace más de un año, aunque en los últimos meses había empezado a convivir con su enamorada. Sobre sus sueños y aspiraciones, recordó que era un joven con visión y ganas de aportar a su ciudad. “A Sebastián le gustaba recorrer el mundo y veía emprendimientos, negocios alrededor del mundo que a Trujillo le hacía falta”, manifestó.

Con profundo dolor, su hermana lo describió como una persona muy querida. “Sebastián es pura luz. Todas las personas que están a su alrededor lo aman, lo quieren y a todos les duele su partida”, expresó.

Añadió entre lágrimas. “Nunca ha sido un niño odiado, más bien ha sido un ser precioso, hermoso y lleno de amor”, comentó.

PUEDES VER: Municipalidad de Trujillo ratifica la clausura de Mercado Central tras su reapertura por parte de los comerciantes

Piden justicia

Ante este nuevo crimen, la familia pidió justicia a las autoridades. “Pido justicia. Yo estoy totalmente segura de que la Policía va a hacer su trabajo y confío totalmente en que me van a ayudar. Quiero saber por qué le hicieron esto a mi hermano”, expresó Alison.

Finalmente, informó que el sepelio de Sebastián se realizará este jueves. “La misa es a las 12 del día y el entierro a las 4 de la tarde en El Remanso”, culminó.

