Política

La Libertad: sicarios matan a regidora cuando participaba de una chocolatada

Se trata de la regidora de Chicama, Elena Rojas, quien fue atacada en un evento que organizó la municipalidad en el centro poblado de Sausal. Tras el feroz ataque, los niños resultaron heridos.

La PNP investiga el asesinato de la regidora de Chicama. Foto: difusión.
La criminalidad sigue imparable en La Libertad. Esta vez, la regidora de la municipalidad de Chicama, Elena Rojas, quien murió tras ser atacada por sicarios, cuando participaba de una chocolatada en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope.

