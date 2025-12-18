La Libertad: sicarios matan a regidora cuando participaba de una chocolatada

La PNP investiga el asesinato de la regidora de Chicama. Foto: difusión.

La criminalidad sigue imparable en La Libertad. Esta vez, la regidora de la municipalidad de Chicama, Elena Rojas, quien murió tras ser atacada por sicarios, cuando participaba de una chocolatada en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope.