Espectáculos

Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor: “Van cinco meses que espero esa pregunta”

Peruana Lis Padilla, creadora del trend viral ‘son de amores’, estuvo acompañada de sus hijos al momento de darle el ‘sí’ a su pareja, Tania Pinedo. 

Lis Padilla es natural de la región San Martín, Selva, tiene 34 años y hace meses se separó del padre de sus hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
Lis Padilla desató revuelo en redes sociales al presentar a su novia, una mujer llamada Tania Pinedo. La influencer, quien alcanzó fama continental gracias al trend viral de ‘Son de amores’, compartió el video de la conmovedora declaración de amor que le hizo su ahora pareja, quien estuvo acompañada de su familia, mientras que la tiktoker asistió a la ceremonia junto a sus hijos.

En las imágenes se observa que la pareja de Lis Padilla no dejó ningún detalle al azar. En un campo abierto de la selva, preparó un arreglo floral en forma de corazón, globos, una alfombra roja y unas letras blancas con la frase: “¿aceptas ser mi novia?”, para expresarle sus sentimientos a la creadora de contenido y pedirle que compartiera su vida junta a ella.

Lis Padilla comparte video de la emotiva declaración de amor que le hizo su novia

Lis Padilla, quien aparentemente no sabía que esto iba a suceder, ingresó a la ceremonia con los ojos vendados. Al ver a Tania Pinedo, ambas se enfundaron en un cálido abrazo. Luego, la joven, con micrófono en mano, tomó la palabra mientras la miraba fijamente a los ojos.

“Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida. Uno lo busca, simplemente llega. Y eso me pasó contigo. No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad muy tradicional. Mi intención aquí es decirte que eres una mujer increíble y divertida”, señaló en un inicio.

Tras esos halagos, Pinedo finalmente le declaró su amor a la tiktoker. “Desde que te vi, supe que te quería en mi vida. Sé que voy a tener una vida contigo muy bonita, y con todo el amor del mundo, quisiera que me puedas aceptar en tu vida y con ello hacerte una gran pregunta, que ‘Si puedo ser tu novia’.

Lis Padilla acepta como novia a Tania Pinedo

Al escuchar la propuesta sentimental, Lis Padilla no lo podía creer y se llevó la mano a la boca en señal de sorpresa. Tras asimilar el momento, pidió el micrófono y anunció que aceptaba comenzar una relación con ella.

“Van cinco meses que espero esa pregunta, sí, acepto”, dijo la influencer, lo que provocó que Tania Pinedo la cargue y le diera un fuerte abrazo, oficializando así su relación frente a sus familiares.

