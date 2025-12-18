➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de diciembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de HOY, jueves 18 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Horóscopo de HOY, jueves 18 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Este jueves 18 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval para hoy, jueves 18 de diciembre?

Aries

Tendrás asesoría adecuada para orientarte frente a los fuertes cambios que has experimentado, sé prudente en cada decisión. Momentos de reconciliación en el ámbito familiar.

Tauro

Cuidado con tus comentarios, alguien podría traicionar tu confianza y tergiversar tus palabras. En el amor, esa persona no desea perderte, hoy tendrá una aproximación y hablará de sus sentimientos.

Géminis

Te enterarás por un compañero de algunas tensiones que se suscitaron en tu entorno laboral, te sorprenderás. Recuperas la armonía con tu entorno familiar, te sentirás más tranquilo.

Cáncer

La persona menos pensada te brindará ese apoyo que tanto necesitas, todo empieza a resolverse. Tienes en manos la oportunidad de comenzar una nueva historia sentimental, no la pierdas.

Leo

Podrías solicitar la colaboración de alguien que tiende a la inconstancia, antes de confiar en su apoyo, evalúalo bien. Busca una manera pacífica de resolver los problemas que tienes en tu relación.

Virgo

No debes confiarte de ninguna gestión que no estés supervisando, sé más exigente y fiscalizador. En el amor, una de las partes está sacrificando mucho por la relación, busca el equilibrio.

Libra

Tus esfuerzos por sostener ese proyecto han valido la pena, hoy empiezas a ver los frutos de tu trabajo. Dominarás tus impulsos, esa persona se sorprenderá de tu control y podrán dialogar.

Escorpio

Acepta esa propuesta, será el inicio de una etapa de solidez económica, atrás quedará la inestabilidad. Te ha hecho bien un tiempo de soledad, solo evita poner tantas barreras en el amor.

Sagitario

No permitas que las diferencias con tus compañeros generen desorganización a tu alrededor. Libérate de culpas y aclara los malos entendidos en tu relación, aún pueden reconciliarse.

Capricornio

Tendrás que abandonar una actividad de manera imprevista para atender otras urgencias; será un día agotador, pero productivo. En el amor, ya no te dejarás llevar por pasiones ni celos.

Acuario

Te propondrán retomar una actividad que realizaste en el pasado, no te apresures y analízalo bien. Vuelve la armonía a tu vida sentimental o familiar, atrás quedarán los malos entendidos.

Piscis

No pierdas la paciencia y asume con calma esos retrasos, si eres constante sabrás superarlos. Los límites que le has puesto a tu pareja le ayudarán a reflexionar, luego buscará disculparse.