HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Sociedad

Los Olivos en emergencia: asesinan a motorizado extranjero frente al Mercado Productores de Lima

En pleno estado de emergencia los asesinatos en la vía pública continúan atemorizando a ciudadanos de Lima.

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos.
Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos. | Difusión

Durante la tarde de hoy, sábado 25 de octubre, se registró otro homicidio en el distrito de Los Olivos, a pesar de que Lima y el Callao se encuentra en estado de emergencia. Un motorizado extranjero fue acribillado por dos sujetos armados frente al Mercado Productores de Lima

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que los criminales descendieron de un vehículo menor para disparar contra el motorizado extranjero.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

LEER MÁS
Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL, confiesa crimen: “Estaba drogado”

Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL, confiesa crimen: “Estaba drogado”

LEER MÁS
Siete víctimas de la violencia: los asesinatos en los tres primeros días del estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí

Siete víctimas de la violencia: los asesinatos en los tres primeros días del estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos en pleno estado de emergencia: habría llegado hace tres días al Perú

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos en pleno estado de emergencia: habría llegado hace tres días al Perú

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

LEER MÁS
Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú este 2025? Esto dice la información oficial en la norma de El Peruano

¿Habrá feriado largo del 31 de octubre al 2 de noviembre en Perú este 2025? Esto dice la información oficial en la norma de El Peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Sociedad

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Temblor HOY, 24 de octubre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025