Durante la tarde de hoy, sábado 25 de octubre, se registró otro homicidio en el distrito de Los Olivos, a pesar de que Lima y el Callao se encuentra en estado de emergencia. Un motorizado extranjero fue acribillado por dos sujetos armados frente al Mercado Productores de Lima

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que los criminales descendieron de un vehículo menor para disparar contra el motorizado extranjero.

