HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

The Strongest vs Nacional Potosí: hora y canal del partido de vuelta por semifinales de la Copa Paceña

Desde el estadio Víctor Agustín Ugarte, The Strongest y Nacional Potosí juegan por el pase a la final de la Copa Paceña 2025 de Bolivia. El Tigre perdió en la ida.

The Strongest debe ganar por dos goles o más para darle vuelta a la semifinal ante Nacional Potosí. Foto: composición de Betsabeth De los Santos/GLR
The Strongest debe ganar por dos goles o más para darle vuelta a la semifinal ante Nacional Potosí. Foto: composición de Betsabeth De los Santos/GLR

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO juegan este jueves 18 de diciembre, desde las 6.00 p. m. (hora boliviana), por la semifinal de vuelta en la Copa Paceña 2025. El partido se jugará en el estadio Víctor Agustín Ugarte y será transmitido vía FútbolCanal (Entel TV). Para que no te pierdas la cobertura gratis por internet de este encuentro, infórmate a través de La República Deportes.

El Tigre sufrió una dura derrota como local por 1-2 en la ida que complica sus planes de quedarse con el cupo de Bolivia 3 a la Copa Libertadores 2026 que otorga la Copa Paceña. Para darle vuelta a la llave, deberá recuperar la memoria de sus juegos previos ante el cuadro rancho guitarra, al que ya había vencido dos veces por la liga este año.

PUEDES VER: Real Madrid venció a Talavera de la Reina de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

lr.pe

¿A qué hora juega The Strongest vs Nacional Potosí?

En Bolivia, el partido The Strongest vs Nacional Potosí empezará a las 6.00 p. m. Para otros países, revisa el horario correspondiente de acuerdo con la siguiente guía.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
  • Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver The Strongest vs Nacional Potosí?

La transmisión de este The Strongest vs Nacional Potosí estará a cargo de FútbolCanal, canal 55 de Entel Bolivia. Para contratar el servicio, activa los paquetes futboleros desde la página web de Entel TV.

Pronóstico de The Strongest vs Nacional Potosí

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a The Strongest, pese a que Nacional Potosí será el local.

  • Betano: gana Strongest (2,37), empate (3,65), gana Nacional (2,55)
  • 1XBet: gana Strongest (2,31), empate (3,50), gana Nacional (2,54)
  • Coolbet: gana Strongest (2,40), empate (3,75), gana Nacional (2,60)
  • Doradobet: gana Strongest (2,30), empate (3,60), gana Nacional (2,50).

PUEDES VER: ¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

lr.pe

Últimos partidos de The Strongest vs Nacional Potosí

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre The Strongest vs Nacional Potosí por Copa Paceña y liga boliviana.

  • The Strongest 1-2 Nacional | 16.12.25
  • Nacional 0-2 The Strongest | 09.08.25
  • The Strongest 2-0 Nacional | 06.04.25
  • Nacional 1-1 The Strongest | 25.09.24
  • The Strongest 2-1 Nacional | 11.05.24.

¿En qué estadio juega The Strongest vs Nacional Potosí?

El escenario de este compromiso será el estadio Víctor Agustín Ugarte, recinto ubicado en la ciudad de Potosí, con capacidad para más de 30.000 espectadores.

Notas relacionadas
Pedro Gallese vuelve a Sudamérica: Deportivo Cali sorprende y anuncia llegada del portero peruano

Pedro Gallese vuelve a Sudamérica: Deportivo Cali sorprende y anuncia llegada del portero peruano

LEER MÁS
[Win+ Fútbol, En Vivo] ¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Medellín por la final de la Copa Colombia?

[Win+ Fútbol, En Vivo] ¿A qué hora juega Atlético Nacional vs Medellín por la final de la Copa Colombia?

LEER MÁS
[FUTV, En Vivo] Final Saprissa vs Alajuelense HOY por el Torneo Apertura de Costa Rica 2025

[FUTV, En Vivo] Final Saprissa vs Alajuelense HOY por el Torneo Apertura de Costa Rica 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Alianza Lima presenta a Jairo Vélez como flamante jale

LEER MÁS
Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

Fichajes Universitario 2026: últimas noticias sobre Jorge Fossati, Rodrigo Ureña y más novedades de los cremas

LEER MÁS
Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

Mauro Cantoro critica a Jorge Fossati por su indecisión con Universitario: “Nunca querer ser más que el club”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

LEER MÁS
Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

Carlos Galván afirma que Jorge Fossati buscó dejar Universitario por una oferta de la selección de Costa Rica: "Le faltó el respeto al club"

LEER MÁS
Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

LEER MÁS
Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

Guillermo Enrique confirmó cruce con Paolo Guerrero, pero aclara: "Salieron a exagerar que nos peleamos mal"

LEER MÁS
Real Madrid venció a Talavera de la Reina de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

Real Madrid venció a Talavera de la Reina de visita y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey

LEER MÁS
Pedro Gallese vuelve a Sudamérica: Deportivo Cali sorprende y anuncia llegada del portero peruano

Pedro Gallese vuelve a Sudamérica: Deportivo Cali sorprende y anuncia llegada del portero peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Deportes

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

¡PSG es el campeón de la Copa Intercontinental! Venció por penales a Flamengo y ganó su primer título

Mr. Peet revela que exdelantero de PSV podría reencontrarse con Paolo Guerrero en Alianza Lima: "Es una posibilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025