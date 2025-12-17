The Strongest vs Nacional Potosí: hora y canal del partido de vuelta por semifinales de la Copa Paceña

The Strongest debe ganar por dos goles o más para darle vuelta a la semifinal ante Nacional Potosí. Foto: composición de Betsabeth De los Santos/GLR

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO juegan este jueves 18 de diciembre, desde las 6.00 p. m. (hora boliviana), por la semifinal de vuelta en la Copa Paceña 2025. El partido se jugará en el estadio Víctor Agustín Ugarte y será transmitido vía FútbolCanal (Entel TV). Para que no te pierdas la cobertura gratis por internet de este encuentro, infórmate a través de La República Deportes.

El Tigre sufrió una dura derrota como local por 1-2 en la ida que complica sus planes de quedarse con el cupo de Bolivia 3 a la Copa Libertadores 2026 que otorga la Copa Paceña. Para darle vuelta a la llave, deberá recuperar la memoria de sus juegos previos ante el cuadro rancho guitarra, al que ya había vencido dos veces por la liga este año.

¿A qué hora juega The Strongest vs Nacional Potosí?

En Bolivia, el partido The Strongest vs Nacional Potosí empezará a las 6.00 p. m. Para otros países, revisa el horario correspondiente de acuerdo con la siguiente guía.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver The Strongest vs Nacional Potosí?

La transmisión de este The Strongest vs Nacional Potosí estará a cargo de FútbolCanal, canal 55 de Entel Bolivia. Para contratar el servicio, activa los paquetes futboleros desde la página web de Entel TV.

Pronóstico de The Strongest vs Nacional Potosí

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a The Strongest, pese a que Nacional Potosí será el local.

Betano: gana Strongest (2,37), empate (3,65), gana Nacional (2,55)

1XBet: gana Strongest (2,31), empate (3,50), gana Nacional (2,54)

Coolbet: gana Strongest (2,40), empate (3,75), gana Nacional (2,60)

Doradobet: gana Strongest (2,30), empate (3,60), gana Nacional (2,50).

Últimos partidos de The Strongest vs Nacional Potosí

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre The Strongest vs Nacional Potosí por Copa Paceña y liga boliviana.

The Strongest 1-2 Nacional | 16.12.25

Nacional 0-2 The Strongest | 09.08.25

The Strongest 2-0 Nacional | 06.04.25

Nacional 1-1 The Strongest | 25.09.24

The Strongest 2-1 Nacional | 11.05.24.

¿En qué estadio juega The Strongest vs Nacional Potosí?

El escenario de este compromiso será el estadio Víctor Agustín Ugarte, recinto ubicado en la ciudad de Potosí, con capacidad para más de 30.000 espectadores.