Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

Las candidatas de Ahora Nación fueron presentadas como parte de su lista al Congreso rumbo a las elecciones 2026. Foto: composición LR

Las excongresistas Mirtha Vásquez e Indira Huilca, y la congresista Ruth Luque, integran las listas parlamentarias de Ahora Nación rumbo a las elecciones 2026, según informó el partido durante la presentación de sus candidaturas al Congreso. Las tres figuran como parte de un bloque de liderazgos vinculados a la izquierda democrática y a una posición crítica frente al actual escenario político.

Mirtha Vásquez postula como senadora nacional con el número 4. El partido resalta su perfil como una figura que ha defendido los derechos de comunidades y el respeto al Estado de derecho, además de su decisión de renunciar al gobierno de Dina Boluarte tras los hechos de violencia registrados durante las protestas sociales.

En tanto, Indira Huilca fue presentada como candidata a diputada por Lima con el número 2. La exparlamentaria es identificada por Ahora Nación como una voz de la izquierda democrática, reconocida por su defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales durante su labor legislativa.

Por su parte, Ruth Luque integra la lista al Senado nacional con el número 8. El partido destaca su rol como una voz que desde el Congreso confrontó a los partidos que sostuvieron al gobierno de Boluarte, posicionándola como una figura crítica del actual equilibrio de poder.