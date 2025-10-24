RMP cuestiona a Óscar Arriola por llamar "héroe" a Luis Magallanes: "¿Y así quieren que no haya marcha?"

Rosa María Palacios, durante su programa Sin Guion, rechazó la declaración del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, por llamar "héroe viviente" a Luis Magallanes, presunto responsable del asesinato de Eduardo Ruiz Sanz.

"Yo sé que el comandante seguramente me lee y yo dije en mi columna del domingo que irían por homicidio culposo, lo dije ayer en mi programa, pero no pensé que sería tan rápido. El fallecido recién tiene una semana de enterrado y ya el culpable no es culpable. Quieren que no vaya nadie el sábado a la marcha, ¿así quieren que no haya marcha?", dijo la abogada.

Asimismo, resaltó que la marcha programada para el sábado 25 de octubre puede realizarse aún durante el estado de emergencia decretado en Lima y Callao.

"El derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional que puede ser restringido en la medida en que la causa por la cual se convoca al estado de emergencia tenga relación con esta reunión. Aquí no hay relación. La causa por la que se declara el estado de emergencia es para acabar con el crimen (inseguridad) La PNP asesina a un muchacho, yo protesto por eso. ¿No puedo reunir acaso? Claro que sí", mencionó.

Aseguró que ello es conocido "perfectamente" por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez. "Él es un abogado y sabe que no se puede prohibir un derecho constitucional. Claro que se pueden reunir sino no habría partidos de fútbol ni procesión del Señor de los Milagros", agregó.