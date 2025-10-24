La Fiscalía de Huaura condena a dos suboficiales de la PNP a más de nueve años por exigir coima a adolescentes durante una intervención. Los agentes abusaron de su poder al amenazar y despojar a los menores de sus pertenencias. | composición LR

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura logró una sentencia ejemplar contra dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) que exigieron el pago de una coima a dos adolescentes de 15 años durante una intervención en la madrugada.

Los agentes Jefferson Manuel Piscoya Facho y Jesús Montenegro, adscritos a la comisaría de Huaura, fueron condenados a nueve años, diez meses y quince días de prisión efectiva por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

Intervinieron a menores por no usar casco en motocicleta

Según la investigación dirigida por el fiscal provincial Cristian Manrique Mendoza, los hechos ocurrieron cuando los efectivos intervinieron a los menores por circular sin casco de seguridad en 2024. J. J. M. P. salió rumbo a su chacra junto a su amigo de 15 años, J. A., en una motocicleta que había alquilado para poder trabajar. Antes de continuar su camino, se detuvieron a echar combustible. Sin embargo, al llegar a la entrada de Huaura, fueron intervenidos por dos policías que se desplazaban en un patrullero blanco, entre ellos el suboficial Jefferson Piscoya.

Durante la intervención y según la denuncia presentada, los agentes los obligaron a descender del vehículo y, entre insultos y amenazas, les arrebataron sus pertenencias: celulares, billeteras, cargador, llaves y documentos de identidad (DNI). Luego los esposaron y los subieron al patrullero, pese a que ambos insistieron en que eran menores de edad y que no habían cometido ningún delito. El vehículo se detuvo antes de llegar a la comisaría.

En ese momento, el policía Piscoya les exigió el pago de S/300 para “solucionar el problema” y evitar llevarlos al calabozo. El joven explicó que no contaba con dinero, que trabajaba en el campo y debía comprar víveres para la semana, pero el agente respondió que eso no le importaba. Finalmente, y bajo amenazas, los adolescentes fueron obligados a transferir el dinero mediante la billetera digital Yape a un número vinculado al nombre de César Cachay, presuntamente facilitado por el suboficial. Además, los agentes se quedaron con sus objetos personales y con alrededor de S/190 en efectivo.

Fiscalía halló la captura del 'yapeo'

La Fiscalía sustentó la acusación con diversas pruebas, entre ellas el acta de recepción de denuncia verbal, la captura de pantalla de la transferencia en Yape, el acta fiscal levantada en la comisaría de Huaura, así como el rol de servicios y las hojas de ruta del patrullaje.

Con estos elementos, el Ministerio Público demostró la responsabilidad penal de ambos suboficiales, quienes ya purgan condena efectiva por el grave acto de corrupción cometido contra los menores de edad.

