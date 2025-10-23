Policía captura a presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho: dos menores y un adulto detenidos tras crimen
Durante la intervención, la PNP halló los celulares de las víctimas y droga en poder de los implicados. Ambas habían sido interceptadas por tres delincuentes encapuchados, quienes intentaron robarles sus pertenencias.
La tarde de este jueves 23 de octubre, la Policía Nacional del Perú anunció la captura de los presuntos responsables del homicidio de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30), ocurrido la madrugada de este día en el sector La Huayrona, en San Juan de Lurigancho. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad y un adulto, quienes al momento de la intervención tenían en su poder los celulares de las víctimas y sustancias ilícitas.
Diana y Litzy fueron interceptadas por tres sujetos mientras retornaban a su vivienda, quienes intentaron arrebatarles sus pertenencias. Al resistirse al robo, los hampones las atacaron con un cuchillo en reiteradas ocasiones antes de huir.
