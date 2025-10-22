¿Se suspenderá la Procesión del Señor de los Milagros en el Callao por estado de emergencia? | Foto: composiciónLR/Andina/Proactivo

¿Se suspenderá la Procesión del Señor de los Milagros en el Callao por estado de emergencia? | Foto: composiciónLR/Andina/Proactivo

Dentro de las medidas del estado de emergencia, anunciado durante la madrugada de este miércoles 22 de octubre por el presidente José Jerí, se dispuso la restricción del derecho de tránsito, reunión y seguridad personal. La medida, que se extenderá por 30 días en Lima Metropolitano y el Callao, genera dudas en los chalacos, quienes esperan con entusiasmo el regreso de la Procesión del Señor de los Milagros tras más de 20 años. Dicho evento, programada para el 1 hasta el 16 de noviembre, tiene el potencial de concentrar a miles de fieles en las calles de la capital, por lo que incumpliría una de las disposiciones de la norma.

¿Qué dice el estado de emergencia sobre los eventos masivos?

Cuando el Cristo Moreno estaba autorizado por la Iglesia para recorrer las calles chalacas, luego de más de 20 años, el Ejecutivo dispuso el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días. El 23 de octubre de 2003 fue la última vez que quedó registrada la presencia de la histórica imagen en el Puerto de la capital, por lo que el anuncio generaba gran expectativa entre los vecinos. Hace unos días, Omar Chávez Nanquén, gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial del Callao, explicaba alegremente para las cámaras de RPP el itinerario que tendría este esperado evento.

No obstante, el Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, publicado este 22 de octubre en El Peruano, estableció que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

En ese sentido, las actividades que congreguen amplia cantidad de personas en la vía pública, como las procesiones religiosas, no podrán llevarse a cabo si no consiguen la autorización previa de la Policía y autoridades locales. Según señaló el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se consideran espectáculos masivos a los que agrupen más de 3.000 asistentes. “Los que tienen menos de esa cantidad de asistentes no tienen que pedir autorización”, señaló.

La Hermandad del Señor de los Milagros del Callao tendrá que solicitar un permiso especial para que se realice la procesión. David Huamani Bedoya - Shutterstock.

¿Se suspenderá la Procesión del Señor de los Milagros en el Callao?

Para llevar a cabo con normalidad la Procesión del Señor de los Milagros en el Callao, la Hermandad del Señor de los Milagros del Callao tendrá que coordinar con el Comité de Coordinación Operativa Unificada (CCO), organismo bajo el mando del Comandante General de la Policía Nacional que toma las decisiones de control del orden interno y define las zonas de intervención.

Por su parte, el Comité de Fiscalización, liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), estará a cargo de la supervisión de las actividades que concentren alto número de personas y los planes de movilidad durante el estado de emergencia. A diferencia de otros años, las municipalidades distritales tendrán que coordinar con las Fuerzas Armadas para el resguardo y los equipos necesarios con los que se pueda asegurar el tránsito seguro.

Itinerario de la Procesión del Señor de los Milagros en el Callao. Foto: Hermandad del Señor del Consuelo y Señor de los Milagros del Callao.

