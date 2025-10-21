A bordo del 'Nazareno Móvil': así llegará el Señor de los Milagros al Callao después de 22 años

Después de más de dos décadas, la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao este domingo 26 de octubre, marcando un hecho histórico para la provincia constitucional. La procesión, que saldrá desde el Santuario de las Nazarenas en Lima a primeras horas de la mañana, ingresará al puerto alrededor de las 10:00 a.m. a bordo del Nazareno Móvil, un vehículo acondicionado especialmente para garantizar su traslado seguro.

El retorno del Cristo de Pachacamilla ha despertado la emoción de miles de fieles chalacos, que ya preparan alfombras florales, balcones decorados y altares improvisados para recibir al patrón de Lima. “Lo estamos esperando con mucha alegría, con muchas ansias y sobre todo con mucha organización para darle la bienvenida que corresponde”, señaló Omar Chávez, vocero de la Municipalidad Provincial del Callao, para TV Perú.

Señor de Los Milagros retornará al Callao en el 'Nazareno Móvil'

El Nazareno Móvil será el protagonista del reencuentro entre el Cristo Moreno y el pueblo chalaco. Se trata de un tractocamión Mercedes-Benz de la línea Actros, diseñado con tecnología avanzada para asegurar estabilidad y protección durante el trayecto. Según se pudo conocer, este vehículo puede soportar cargas superiores a dos toneladas, más del doble del peso del anda tradicional. Además, cuenta con sistemas de asistencia como el active brake assist y mirrorCam, que brindan control total al conductor y garantizan un traslado fluido.

“Una vez que ingrese aquí a la provincia constitucional del Callao… le vamos a dar la bienvenida correspondiente al Señor de los Milagros y viene en su Nazareno Móvil”, explicó Chávez. Desde el cruce de La Marina con Insurgentes, la procesión continuará por Guardia Chalaca hasta Sáenz Peña, donde se unirá formalmente a la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima.

La misa central está programada para las 2:00 p.m., y contará con la presencia de las imágenes del Señor del Mar, patrono del Callao, y la Virgen del Carmen, considerada 'alcaldesa perpetua' del puerto. Tras la ceremonia, la procesión continuará su recorrido por las principales avenidas chalacas antes de retornar a Lima. Además de los fieles, participarán hermandades como las del Señor del Mar, San Judas Tadeo, Consuelo y Milagros, junto con instituciones locales, colegios, comercios y centros comerciales.

Alistan operativo de seguridad y tránsito

Para garantizar el orden y la seguridad de los miles de asistentes, la Municipalidad del Callao anunció el despliegue de un operativo sin precedentes. Según señalaron, se instalarán quince cámaras de videovigilancia exclusivas para la jornada y puestos de monitoreo en puntos estratégicos.“Aproximadamente vamos a tener quince cámaras exclusivamente para todo el recorrido del Señor de los Milagros ese día”, precisó Chávez.

Además, el plan de seguridad incluirá 1.500 efectivos entre serenos, agentes de la Policía Nacional del Perú y seguridad privada, así como un sistema de respuesta ante emergencias.“Vamos a contar con seis ambulancias y el apoyo de las cuatro compañías de bomberos del Callao, además de quince carpas médicas equipadas con personal de salud”, detalló el funcionario.

En materia de tránsito, según apuntaron, se coordinaron vías alternas junto a la ATU. Los vehículos que transiten por La Marina serán desviados hacia Colonial, y los que circulen por Sáenz Peña deberán tomar Miguel Grau. Las restricciones estarán activas desde la madrugada del domingo.

