Sociedad

Así será el ambicioso proyecto vial de más de S/3.000 millones que conectará La Molina y Surco en menos de 20 minutos

La obra, que se construirá a 30 metros de profundidad bajo el cerro Centinela, busca descongestionar el tráfico de Lima Este y beneficiará a más de un millón de personas. Vecinos indicaron que esperan la ejecución de esta promesa desde hace 20 años.

Megaproyecto unirá La Molina y Surco en menos de 20 mimutos
Megaproyecto unirá La Molina y Surco en menos de 20 mimutos | Composición LR

El alcalde de La Molina, Diego Uceda, anunció la construcción de un túnel subterráneo de 19 kilómetros de extensión que conectará su distrito con Santiago de Surco, en lo que se considera una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas de los últimos años en la capital. El proyecto demandará una inversión superior a los S/ 3.600 millones y forma parte de un plan integral para mejorar la movilidad y la conectividad del oriente limeño presentado ante el MTC.

Durante la presentación del denominado megatúnel, Uceda explicó que la iniciativa busca responder al grave problema de congestión vehicular que enfrenta el distrito. “La Molina tiene solo dos entradas, por Javier Prado y por el cerro Centinela. Tenemos 54 colegios privados, 7 universidades, 180 nidos y 200 mil alumnos diarios que ingresan. No hay accesos”, señaló el burgomaestre al justificar la necesidad del proyecto.

Este es el distrito más tranquilo para vivir en Lima, según la IA: no es Miraflores ni San Isidro

Así será el megaproyecto subterráneo que unirá La Molina y Surco

Según un informe de Panamericana, el nuevo túnel, de 8.25 metros de altura y con trazado semicircular, se construirá a 30 metros de profundidad bajo el cerro Centinela, donde actualmente existe solo un carril de subida y tres de bajada. Contará con dos túneles bidireccionales, cada uno con dos carriles de circulación, que permitirán reducir el tiempo de viaje entre La Molina y Surco a menos de 20 minutos.

Según anunció el burgomaestre, el proyecto no incluirá peajes y se habilitará un sistema de transporte público, además de rampas de acceso y salida diseñadas para aliviar el tráfico en las zonas residenciales que atravesará. Tendrá seis accesos principales: cuatro en La Molina (dos ubicados en la avenida La Molina y dos ramales hacia Los Fresnos y la Alameda de Los Cóndores), y dos en Surco, en las avenidas El Derby y Primavera.

La construcción, indicó Uceda, se realizará bajo el método Austriaco de construcción de túneles (NATM), una técnica moderna y segura que permite excavar de manera manual y secuencial, reduciendo costos y riesgos. Este método evita el uso de tuneladoras y, según señaló, no implicará expropiaciones ni daños a propiedades en la zona de influencia. “Será un trabajo técnico y minucioso. Se hará a mano porque las tuneladoras elevan mucho los costos", remarcó el alcalde, quien también aseguró que la formulación técnica fue desarrollada por Invermet, con una inversión de más de S/4 millones en estudios previos.

La nueva avenida que será construida alterna a la vía de Evitamiento para no pagar peaje: unirá Ate y La Molina

lr.pe

Impacto social y plazos de ejecución

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respalda el megaproyecto y ha destacado su potencial para mejorar la calidad de vida de más de un millón de personas en distritos como Cieneguilla, Pachacámac, Manchay, Musa y Sol de La Molina, que también se beneficiarán del nuevo corredor vial. Según indicaron los vecinos, esperan este proyecto desde hace 20 años.

La ejecución del túnel demandará un plazo estimado de 60 meses. Uceda adelantó que busca colocar la primera piedra en mayo del próximo año (2026) y que se proyecta iniciar la perforación de los túneles en 2027. “Voy a seguir empeñado en dejar la boca del túnel lista antes de culminar mi gestión”, enfatizó.

