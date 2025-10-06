HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

El megaproyecto subterráneo que conectará La Molina y Surco en tiempo récord: costará más de S/ 3.600 millones

El MTC brindará apoyo técnico al municipio para cumplir con los requisitos normativos del megaproyecto vial que conectará La Molina y Surco. Se espera que la ejecución del proyecto tenga un plazo de 60 meses.

Hay un megaproyecto unirá los distritos de La Molina y Surco en tiempo récord y tendrá un costro de S/3.
Hay un megaproyecto unirá los distritos de La Molina y Surco en tiempo récord y tendrá un costro de S/3. | Foto: ChatGPT

El Gobierno anunció su respaldo al megaproyecto vial subterráneo que busca conectar los distritos de La Molina y Surco; aunque la iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar. Según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, el siguiente paso será la elaboración del expediente técnico que permita definir los detalles y viabilidad de la obra.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de La Molina, contempla la construcción de dos túneles en ambos sentidos de circulación a lo largo de 19.4 kilómetros, con una inversión estimada de S/3.607 millones. Sin embargo, pese a la magnitud del anuncio, todavía no existe un estudio definitivo que permita iniciar su ejecución.

MTC brindará apoyo técnico para ejecución de megaproyecto que conectará La Molina y Surco

Sandoval señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará apoyo técnico y acompañamiento al municipio para que la propuesta cumpla con los requisitos normativos. El ministro destacó que este tipo de obras deben avanzar con sustento técnico y no de manera improvisada, en referencia a otras gestiones municipales que ejecutan proyectos sin expediente.

El megaproyecto tendrá una inversión estimada de S/3.607 millones. Foto: Andina

En la ceremonia de presentación también participaron el alcalde Diego Uceda y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quienes saludaron la intención del Ejecutivo de respaldar la interconexión subterránea. No obstante, el reto principal será pasar del anuncio político a la concreción técnica del proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 60 meses.

Otros megaproyectos que se ejecutarán en Perú

  • Nueva Carretera Central: Pese a ser presentada como una de las obras de infraestructura más ambiciosas del país, la iniciativa enfrenta el reto de materializar su promesa de integrar Lima con Huarochirí y la provincia de Yauli, en Junín. El megaproyecto, de gran complejidad técnica, busca posicionarse como un eje clave para el transporte y el desarrollo económico del centro del Perú, aunque su ejecución demandará una rigurosa planificación y coordinación entre distintas entidades.
  • Anillo Vial Periférico (Lima-Callao): El megaproyecto del Anillo Vial Periférico apunta a convertirse en una autopista de 34,8 kilómetros que conectará 11 distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Con esta obra, se busca aliviar la congestión vehicular y acortar los tiempos de traslado en la capital. Según estimaciones oficiales, la infraestructura beneficiará a más de 4,5 millones de personas y se perfila como una de las intervenciones urbanas más relevantes para mejorar la movilidad y la integración vial en el área metropolitana.
  • Ferrocarril Lima-Ica: El Ferrocarril Lima–Ica se perfila como uno de los proyectos ferroviarios más importantes del país, con una inversión estimada de US$6.500 millones. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, contempla un tramo de 280 kilómetros y un sistema de tren de cercanías, que busca fortalecer la conexión entre la capital y la región Ica. Con su ejecución, se espera dinamizar el transporte de pasajeros y mercancías, además de impulsar el desarrollo económico en la zona centro-sur del país.
  • Proyecto Especial Chavimochic (La Libertad): El Proyecto Especial Chavimochic se consolida como una de las iniciativas de irrigación más importantes de la costa norte peruana. Su tercera etapa tiene como meta incorporar 63.000 nuevas hectáreas agrícolas, lo que generaría alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Con una inversión estimada en US$750 millones, esta fase busca ampliar la frontera agrícola de La Libertad y fortalecer la productividad agroexportadora de la región.
