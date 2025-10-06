Hay un megaproyecto unirá los distritos de La Molina y Surco en tiempo récord y tendrá un costro de S/3. | Foto: ChatGPT

Hay un megaproyecto unirá los distritos de La Molina y Surco en tiempo récord y tendrá un costro de S/3. | Foto: ChatGPT

El Gobierno anunció su respaldo al megaproyecto vial subterráneo que busca conectar los distritos de La Molina y Surco; aunque la iniciativa aún se encuentra en una etapa preliminar. Según informó el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, el siguiente paso será la elaboración del expediente técnico que permita definir los detalles y viabilidad de la obra.

El proyecto, impulsado por la Municipalidad de La Molina, contempla la construcción de dos túneles en ambos sentidos de circulación a lo largo de 19.4 kilómetros, con una inversión estimada de S/3.607 millones. Sin embargo, pese a la magnitud del anuncio, todavía no existe un estudio definitivo que permita iniciar su ejecución.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Los 18 megaproyectos más importantes del Perú después del Megapuerto de Chancay y el nuevo Jorge Chávez

MTC brindará apoyo técnico para ejecución de megaproyecto que conectará La Molina y Surco

Sandoval señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) brindará apoyo técnico y acompañamiento al municipio para que la propuesta cumpla con los requisitos normativos. El ministro destacó que este tipo de obras deben avanzar con sustento técnico y no de manera improvisada, en referencia a otras gestiones municipales que ejecutan proyectos sin expediente.

El megaproyecto tendrá una inversión estimada de S/3.607 millones. Foto: Andina

En la ceremonia de presentación también participaron el alcalde Diego Uceda y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quienes saludaron la intención del Ejecutivo de respaldar la interconexión subterránea. No obstante, el reto principal será pasar del anuncio político a la concreción técnica del proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 60 meses.

Otros megaproyectos que se ejecutarán en Perú