Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Política

Elecciones 2026: JEE declara improcedente inscripción de plancha presidencial de Primero la Gente

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 tomó la decisión porque la fórmula presidencial de Marisol Pérez Tello se trató de inscribir de manera extemporánea. Asimismo, el JEE dispuso el archivo definitivo del caso cuando la resolución quede firme, en caso Primero la Gente apele la decisión.

Marisol Pérez Tello y su fórmula presidencial podrían apelar la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR
Marisol Pérez Tello y su fórmula presidencial podrían apelar la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial del partido político Primero la Gente, que encabeza Marisol Pérez Tello. Según la Resolución N.º 08928-2025-JEE-LIC1/JNE, la decisión se tomó porque se trató de registrar la lista de forma extemporánea.

El último martes 30 de diciembre, el partido denunció que el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Declara+, habría presentado fallas técnicas al momento de la inscripción, así como en el sistema de firma virtual, motivo por el cual no se concretó la inscripción de las listas presidenciales.

En ese sentido, en el análisis del caso, el JEE señaló que, el 24 de este mes, el personero de Primero la Gente presentó dos escritos en el Sistema de Mesa de Partes Virtual (SISMEV) mediante el cual solicitó la admisión extemporánea de las planchas presidenciales.

En su fallo, el JEE recordó que el martes 23 de diciembre a las 11:59:59 de la noche fue la fecha límite para inscribir a las fórmulas presidenciales y que la presentación posterior de la solicitud sería declarada improcedente.

Sin embargo, el órgano electoral preciso que si un partido optó por la inscripción virtual, podría hacerlo hasta el mediodía del 24 de diciembre, solo si el personero legal inició sesión en el sistema informático del JNE antes de la fecha límite.

Noticia en desarrollo...

