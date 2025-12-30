HOYSuscripcion LR Focus

Inca Rail suspende servicios ferroviarios tras choque de trenes
Nombre del Año 2026 en Perú: ¿cómo se decide, para qué sirve y qué nombres eligieron los años anteriores?

Cada año, el Estado peruano establece una denominación oficial al país que guía el discurso institucional y las acciones del sector público.

Hasta la fecha, todavía no se sabe con claridad la denominación oficial que llevará el Perú desde el 1 de enero de 2026.
Hasta la fecha, todavía no se sabe con claridad la denominación oficial que llevará el Perú desde el 1 de enero de 2026.

Como cada año, el Estado peruano establece una denominación oficial que resume las prioridades y el mensaje institucional del país. Desde 1963 hasta la fecha, esta práctica —que se aplica principalmente en el sector público— ha sido valorada por su intención de destacar los momentos más importantes del Perú.

Gracias al visto bueno del Poder Ejecutivo, todas las entidades del sector público deberán usar de forma obligatoria la denominación oficial en documentos, comunicaciones institucionales y actos administrativos a lo largo del año correspondiente.

PUEDES VER: ¿Cómo se llama el año 2025 en Perú? Conoce qué dice el decreto oficial del Gobierno

¿Cuál es el nombre oficial del año 2026 en Perú?

Hasta la fecha, el Perú aún no cuenta con un nombre oficial declarado por el Gobierno peruano; sin embargo, cabe precisar que a finales de diciembre de 2025 o inicios de enero de 2026 se sabrá la denominación definitiva que recibirá el país.

Cabe precisar que, a diferencia de años anteriores, la denominación oficial del Perú suele difundirse a través de una publicación en el diario oficial El Peruano, dentro del plazo establecido.

PUEDES VER: Conoce el nombre oficial del año 2025 en Perú según el decreto supremo publicado en El Peruano

En 2025, el país atravesó diversos hechos que motivaron al Gobierno a declarar este año como el ‘Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana’. La denominación fue oficializada mediante decreto supremo y está vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo se elige el nombre oficial del año en Perú?

El Poder Ejecutivo define el nombre oficial del año en función de sus prioridades de gestión y lineamientos de política pública. La denominación se aprueba mediante decreto supremo, tras evaluar propuestas alineadas con objetivos nacionales, y se oficializa con su publicación en el diario oficial El Peruano.

  • Propuestas institucionales: Diversos ministerios y entidades públicas presentan propuestas temáticas que consideren relevantes para el contexto nacional. 
  • Evaluación y selección: Las propuestas se evalúan en función de la situación económica, social, cultural y política del país, priorizando aquellas que puedan ser un mensaje inspirador para la población. 
  • Aprobación presidencial: La Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros oficializan el nombre mediante Decreto Supremo, que luego se publica en El Peruano. 
  • Traducción intercultural: El Ministerio de Cultura traduce la denominación a lenguas originarias, como quechua o aimara, para promover inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural.

¿Para qué sirve el nombre oficial del año en el Perú?

Además, la denominación del año busca destacar las prioridades nacionales, alinear los ejes de gestión del Estado con los objetivos de política pública y reforzar mensajes institucionales que orienten las acciones de los distintos sectores del Gobierno.

  • Unidad nacional: Busca generar un sentido de identidad y unidad alrededor de un tema relevante para todos los peruanos. 
  • Prioridades gubernamentales: Destaca prioridades de la agenda pública, como educación, economía, salud o cultura. 
  • Uso institucional: La denominación debe aparecer en documentos oficiales del sector público, comunicaciones gubernamentales y actos administrativos durante todo el año. 
  • Opcional para privados: Las entidades privadas pueden usar el nombre oficial en sus comunicaciones, aunque no es obligatorio.

¿Cuáles fueron los últimos nombres del año en Perú desde el 2016?

  • 2025: Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana
  • 2024: Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho
  • 2023: Año de la unidad, la paz y el desarrollo
  • 2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional
  • 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia
  • 2020: Año de la Universalización de la Salud
  • 2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad
  • 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional
  • 2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano
  • 2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau
