Sociedad

Borran mural de 'Trvko', cantante asesinado por la PNP en marcha de la 'Generación Z', en La Victoria

El mural rendía homenaje al cantante de rap 'Trvko', quien fue asesinado durante la represión policial el último 15 de octubre en los alrededores de la Plaza Francia.

Mural del cantante 'Trvko' borrado durante la madrugada. Foto: Composición LR
Mural del cantante 'Trvko' borrado durante la madrugada. Foto: Composición LR

El colectivo de artistas urbanos Cans in the City confirmó este jueves 23 de octubre que el mural de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, cantante de rap 'Trvko', ubicado en la avenida Paseo de la República, ha sido borrado a una semana de su asesinato durante la movilización masiva de la 'Generación Z', el último 15 de octubre. Al respecto, los artistas han exigido una respuesta inmediata para conocer a los responsables.

De acuerdo con imágenes registradas por un ciudadano en el lugar, la camioneta que trasladó a las personas y pintura con la que taparon el mural, tiene el logo de la Municipalidad de La Victoria y placa EGI573, la cual pertenece al Estado. La República intentó comunicarse con la comuna para mayor detalle, pero hasta el momento no hay una respuesta.

El mural que rendía homenaje a 'Trvko' fue borrado

El joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido artísticamente como 'Trvko', fue asesinado por el efectivo policial Luis Magallanes durante las manifestaciones de la Generación Z el pasado 15 de octubre. Ante ello, el colectivo de artistas Cans in the City, que anteriormente había pintado un mural de Dragon Ball Z en la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, decidió rendir homenaje a su compañero fallecido por la represión policial graficando su rostro acompañado de la frase "Trvko presente" en el mismo lugar donde estaba pintada la imagen del anime.

Sin embargo, el mural del cantante de rap fue totalmente borrado la mañana del jueves 23. En conversación con La República, el colectivo de artistas ha expresado su indignación al respecto y evalúan realizar un plantón por lo sucedido, mientras esperan la respuesta de las autoridades.

Nota en desarrollo

