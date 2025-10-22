HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Sociedad

Megaoperativo en La Victoria: PNP interviene a 40 personas con antecedentes en quinta utilizada como refugio de delincuentes

La Policía Nacional del Perú confirmó que entre los detenidos se encontraban ciudadanos extranjeros, vinculados a la banda criminal Los Arteros del Centro.

PNP desarticuló a la banda criminal "Los Arteros del Centro"
PNP desarticuló a la banda criminal "Los Arteros del Centro" | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo durante la madrugada del miércoles 22 de octubre en la urbanización Manzanilla, en el distrito de La Victoria. La intervención resultó en la detención de aproximadamente cuarenta personas dentro de una quinta que era señalada como un "refugio para criminales".

Durante la intervención, se identificó a ciudadanos locales y extranjeros con antecedentes policiales que, supuestamente, utilizaban diversas viviendas de la quinta para planificar y ejecutar crímenes a través de la banda criminal conocida como Los Arteros del Centro.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

lr.pe

Megaoperativo en La Victoria

El Coronel PNP Juan Carlos Montúfar dirigió la operación, la cual fue llevada a cabo por la División de Investigación Criminal (Dirincri), con apoyo de efectivos de la SUAT. Las autoridades indicaron que la medida responde a un plan para "desarticular un foco de criminalidad que se escondía en la fachada de una vivienda".

Los agentes de la PNP encontraron en el pasillo del predio varios mototaxis y motocicletas lineales, los cuales fueron decomisados para verificar la procedencia de los vehículos y descartar que se trate de unidades reportadas como robadas.

Una de las propietarias del inmueble confirmó a la Policía que en ese lugar se refugiaban delincuentes. "Viene uno tras otro. A los vecinos no nos dejan pasar", reveló. Tras el operativo, veinticuatro personas fueron trasladadas a la Dirincri para continuar con las diligencias pertinentes.

PUEDES VER: Así amanece Lima y Callao durante el primer día del estado de emergencia decretado por el presidente José Jerí

lr.pe

PNP desarticula la banda criminal “Los Arteros del Centro”

Altos mandos de la Policía informaron que el megaoperativo permitió desarticular a la banda criminal Los Arteros del Centro con presencia en la avenida Aviación. Este grupo se dedicaba a cometer delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de robo agravado, arrebatos y tráfico ilícito de drogas (TID).

Algunos de los detenidos, de acuerdo con el informe policial, son ciudadanos extranjeros, vinculados con la banda criminal y con estatus migratorio irregular en el país.

Presuntos integrantes de la banda criminal Los Arteros del Centro:

  • Yarnol Gregorio Rosales Paul (33)
  • Jerson Vicente Pérez Orduño (26)
  • José Nicolás Torrealba González (24)
  • Gabriel Jeremy Rioja Tiparra (19)
  • Ali Alexander Heriquez Aponte (31)
  • Deivis Jose Reyes Osta (27)
  • Yefry Yonaiquer Romero Palacios (23)
  • Edison Alexander Gonzales Mendoza (19)
  • Reizer Rafael Movil Cuesta (24)
  • Neptali Reynaldo Sebastian Velasquez Vicente (22)
  • Anderson Alexis Velasquez Huallpa (19)
  • Rafael Gregorio Noguera Rojas (34)
  • Alexis Jose Rangel Ochoa (25)
  • Jermaine Jose Arcia Flores (19)
  • Luis Gutierres Gutierres (21)
  • Juan Vicente Chirinos Rojas (24)
  • Jairo Alsidez Tropmiz Mendez (35)
  • Manuel Alejandro Valera Rojas (24)
  • Pedro Ramos Rojas (38)
  • Roberto Jesus Almeida Arteaga (38)
  • Dilan Jose Graterol Brito (25)
  • Xavier Jose Quinteros Rojas (25)
  • Leonaldo Jose Reyes Perez (27)
  • Diego Jesus Reyes Perez (30)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Prenden fuego a fachada de local de exportaciones en La Victoria: extorsionadores exigen S/50 mil de cupo

Prenden fuego a fachada de local de exportaciones en La Victoria: extorsionadores exigen S/50 mil de cupo

LEER MÁS
Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

Policías son detenidos tras ser encontrados con dos menores dentro de hostal en Cerro San Cosme, La Victoria

LEER MÁS
Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

Línea 2 del Metro: reabren últimos tramos de la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

Apagón eléctrico en penales: desde cuándo será, en qué consiste y más de la medida de José Jerí

LEER MÁS
Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

Continúan los ataques a transportistas pese a medidas del Ejecutivo: gremios analizan la posibilidad de un paro

LEER MÁS
¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 22 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de octubre, según Jhan Sandoval

Sociedad

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas desde el martes 21 al viernes 24 de octubre

Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Un TC a su medida: Carlincatura ironiza sobre el blindaje judicial en beneficio de lideresa política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025