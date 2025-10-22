PNP desarticuló a la banda criminal "Los Arteros del Centro" | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo durante la madrugada del miércoles 22 de octubre en la urbanización Manzanilla, en el distrito de La Victoria. La intervención resultó en la detención de aproximadamente cuarenta personas dentro de una quinta que era señalada como un "refugio para criminales".

Durante la intervención, se identificó a ciudadanos locales y extranjeros con antecedentes policiales que, supuestamente, utilizaban diversas viviendas de la quinta para planificar y ejecutar crímenes a través de la banda criminal conocida como Los Arteros del Centro.

Megaoperativo en La Victoria

El Coronel PNP Juan Carlos Montúfar dirigió la operación, la cual fue llevada a cabo por la División de Investigación Criminal (Dirincri), con apoyo de efectivos de la SUAT. Las autoridades indicaron que la medida responde a un plan para "desarticular un foco de criminalidad que se escondía en la fachada de una vivienda".

Los agentes de la PNP encontraron en el pasillo del predio varios mototaxis y motocicletas lineales, los cuales fueron decomisados para verificar la procedencia de los vehículos y descartar que se trate de unidades reportadas como robadas.

Una de las propietarias del inmueble confirmó a la Policía que en ese lugar se refugiaban delincuentes. "Viene uno tras otro. A los vecinos no nos dejan pasar", reveló. Tras el operativo, veinticuatro personas fueron trasladadas a la Dirincri para continuar con las diligencias pertinentes.

PNP desarticula la banda criminal “Los Arteros del Centro”

Altos mandos de la Policía informaron que el megaoperativo permitió desarticular a la banda criminal Los Arteros del Centro con presencia en la avenida Aviación. Este grupo se dedicaba a cometer delitos contra el patrimonio bajo la modalidad de robo agravado, arrebatos y tráfico ilícito de drogas (TID).

Algunos de los detenidos, de acuerdo con el informe policial, son ciudadanos extranjeros, vinculados con la banda criminal y con estatus migratorio irregular en el país.

Presuntos integrantes de la banda criminal Los Arteros del Centro:

Yarnol Gregorio Rosales Paul (33)

Jerson Vicente Pérez Orduño (26)

José Nicolás Torrealba González (24)

Gabriel Jeremy Rioja Tiparra (19)

Ali Alexander Heriquez Aponte (31)

Deivis Jose Reyes Osta (27)

Yefry Yonaiquer Romero Palacios (23)

Edison Alexander Gonzales Mendoza (19)

Reizer Rafael Movil Cuesta (24)

Neptali Reynaldo Sebastian Velasquez Vicente (22)

Anderson Alexis Velasquez Huallpa (19)

Rafael Gregorio Noguera Rojas (34)

Alexis Jose Rangel Ochoa (25)

Jermaine Jose Arcia Flores (19)

Luis Gutierres Gutierres (21)

Juan Vicente Chirinos Rojas (24)

Jairo Alsidez Tropmiz Mendez (35)

Manuel Alejandro Valera Rojas (24)

Pedro Ramos Rojas (38)

Roberto Jesus Almeida Arteaga (38)

Dilan Jose Graterol Brito (25)

Xavier Jose Quinteros Rojas (25)

Leonaldo Jose Reyes Perez (27)

Diego Jesus Reyes Perez (30)

