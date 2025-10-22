HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?
¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     ¿El estado de emergencia incluye toque de queda?     
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Este año de 1.798 homicidios, casi 700 se cometieron en Lima Metropolitana y Callao

Durante el estado de emergencia se van a realizar operativos focalizados en zonas con mayor incidencia de homicidios, dice Mininter, Vicente Tiburcio. Afirma que se priorizará la inteligencia, tanto en la labor preventiva como en la lucha contra la delincuencia común y organizada. 

Los homicidios no censan en Lima ni en el Callao. Foto: La República
Los homicidios no censan en Lima ni en el Callao. Foto: La República

Son causas difíciles. Son pocos los que quieren hablar. Los recursos y el personal necesario para llevar adelante investigaciones exitosas escasean. Los expedientes se acumulan, al ritmo desenfrenado de la cantidad de homicidios alarmantes que contabiliza en Lima Metropolitana y en el Callao, declarados en estado de emergencia.

Todo este cúmulo de situaciones marca un escenario complejo, los números son elocuentes y la tendencia es creciente.Del 1 de enero al 19 de octubre se han registrado 1.798 homicidios, de acuerdo al Sistema de Información Nacional de Defunciones (Sinadef).

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Esa cifra -sin embargo- sería aún mayor debido a los subregistros”, asegura el analista de datos, Juan Carbajal.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte deja el poder con más de 5 mil homicidios

lr.pe

Según el Sinadef, de enero a setiembre fueron cometidos 1.727 homicidios: en Lima Metropolitana se registraron 514 y en el Callao 158, mientras que en Trujillo 90. Esas son las provincias con mayor cantidad de homicidios.

Este año el promedio de homicidios es de 6.2 homicidios, mientras que el año pasado que se registraron 2.082 casos fue de 5.7 y en el 2023 que se perpetraron 1.516 homicidios fue de 4.2 a nivel nacional.

No hay una cifra exacta de los casos que se esclarecieron pero “los números son bajos”, reconoció un oficial de Investigación Criminal y describió este mapa complejo. Y es que del otro lado están esas familias que lloran a sus muertos y aún no tuvieron justicia.

Durante el gobierno de Dina Boluarte se registraron 5.424 homicidios, según el Sinadef.

OPERATIVOS FOCALIZADOS

La mañana de este 22 de octubre, en el inicio del estado de emergencia, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó: “Se van a realizar operativos focalizados en zonas con mayor incidencia de homicidios. Vamos a hacer un trabajo diferenciado en base a la estadística recabada por la Policía Nacional”.

Y agregó: “Estamos pasando de la defensiva a la ofensiva contra las personas que están delinquiendo. Eso será parte del trabajo que realizaremos de forma conjunta con la Policía Nacional el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las municipalidades de Lima y Callao.

PUEDES VER: El precio de matar: así mutó el sicariato en el Perú

lr.pe

Destacó que en el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, se priorizará la inteligencia operativa policial, tanto en la labor preventiva como en la lucha contra la delincuencia común y organizada.

 Pero los números rojos no cesan tanto en los homicidios como en las extorsiones. Sobre este último delito se han incrementado las denuncias de 85 diarias en el 2020 a más de mil en el 2025. “Hay un incremento es 1668%”, sostiene Carbajal.

Los distritos con mayor incidencia son San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Ate y Los Olivos (Lima Metropolitana) y los distritos del Callao y Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

Otro dato relevante es el incremento de internos en los penales en los últimos cuatro años que no llega ni al 1% del total de denuncias por extorsión a nivel nacional.

Desde el 2022 hasta el 2025 se han registrado 82.050 denuncias y la cantidad de internos solo se incrementó de 1.027 a 1.389. “Es decir, la cantidad de internos por extorsión aumento en solo 362 lo cual equivale a 0.44% de las denuncias por extorsión registrados desde el 2022”, manifiesta Juan Carbajal, experto en análisis de datos.

Entre tanto, esta mañana el presidente José Jerí, junto con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el titular del Ministerio de defensa, César Díaz y otras autoridades, supervisaron  el Comando Avanzado de San Juan de Lurigancho, implementado tras el anuncio del estado de emergencia.

Notas relacionadas
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
Loreto: Poder Judicial dicta prisión preventiva contra padrastro acusado de asesinar a su hijastra

Loreto: Poder Judicial dicta prisión preventiva contra padrastro acusado de asesinar a su hijastra

LEER MÁS
Hallan a familia chilena sin vida en su departamento de Tacna: dos adultos y una menor de 5 años

Hallan a familia chilena sin vida en su departamento de Tacna: dos adultos y una menor de 5 años

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS
Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Vale la pena el turrón de S/170? Youtuber peruano comparte su sorprendente experiencia: "Es aromático, pero no sabroso"

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Las carreras recomendadas para especializarse en inteligencia artificial: ¿las matemáticas son imprescindibles?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, miércoles 22 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Adolescente deja nota de despedida y desaparece en Chorrillos: cámaras del Metropolitano registraron últimos movimientos hacia el Cercado de Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Domingo Pérez no descarta renunciar tras archivo del caso Cócteles: "La posibilidad está latente"

Betssy Chávez aparece desencajada y pide suspender audiencia de juicio: "Me encuentro en atención médica"

La confianza en la PNP pende de un hilo: represión y falta de resultados agravan su imagen

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025