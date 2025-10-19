Banda criminal de Lima Norte vendía drogas en lives de TikTok: entregas se realizaban por delivery

Una banda que realizaba transmisiones en TikTok para promocionar drogas fue intervenida en inmuebles donde operaban sus centros de producción en Lima Norte. | Foto: Composición LR/ YouTube de Buenos Días Perú

Una banda que realizaba transmisiones en TikTok para promocionar drogas fue intervenida en inmuebles donde operaban sus centros de producción en Lima Norte. | Foto: Composición LR/ YouTube de Buenos Días Perú

Una banda criminal de Lima Norte vendía drogas durante transmisiones en vivo por TikTok. El perfil de la red social, denominado clubgr33nder, contaba con miles de seguidores y numerosos usuarios se conectaban a cada transmisión. La cuenta era privada, y para acceder era necesario contar con un código o enviar una solicitud. Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP) a Panamericana, la organización promocionaba productos “alucinógenos”, como brownies, galletas y gomitas con marihuana.

Asimismo, se conoció que las personas que consumían estos productos terminaban haciéndoles publicidad en redes sociales, y los pedidos eran enviados por delivery a distintas regiones del país. De acuerdo con la PNP, las drogas se ofrecían en paquetes de tres artículos a un costo que variaba entre S/50 y S/70. Además, los vendedores solían mentir a los clientes interesados sobre una supuesta escasez del insumo, con el fin de generar desesperación y así lograr que pagaran un precio más alto para obtener los productos.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Cae banda que vendía drogas por lives en TikTok

La banda fue intervenida por la PNP en dos inmuebles de Lima Norte. Los presuntos integrantes serían dos hombres y una mujer, ninguno de los cuales presenta antecedentes. Al parecer, estas personas mantenían su laboratorio en un lugar distinto al de su residencia, con el fin de evitar ser ubicados fácilmente por la policía.

Luego de un trabajo de investigación realizado por la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas (Dirandro) y mediante una orden judicial, los agentes ingresaron al lugar donde se elaboraban las drogas, encontrando condiciones infrahumanas. Según lo reportado, el ambiente presentaba olores nauseabundos y, además de marihuana, se hallaron otros insumos como ketamina, utilizada para incrementar la intensidad de las sustancias. Los implicados permanecen detenidos en la sede de la Dirandro.

PUEDES VER: Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 261 8793 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco) Ambulancias de EsSalud en Lima 117 Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 116

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.