Vecinos saludan reapertura, pero exigen mayor seguridad. Tras cinco años de obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ejecutados por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), se reabrieron tramos de la avenida Nicolás Ayllón, vía de incidencia, que comprenden el área entre la avenida 28 de julio y la calle Flora en los distritos de El Agustino y La Victoria.

"Era un tráfico y robaban encima. Las motos se paraban y robaban a los pasajeros", "Esta zona ha estado congestionada, delincuentes hasta por gusto", señalan los transportistas que circulan por la zona. A ello, se sumaba la presencia de comerciantes ambulantes y recicladores, los mismos que han sido desalojados tras operativos municipales de ambas jurisdicciones en Lima Este.

ATU anunció reapertura, pero no se ejecutó de inmediato

Desde la Municipalidad de El Agustino, la subgerente de Fiscalización, Julia Espinal, explicó que el anuncio de la apertura de vías se dio desde septiembre por parte de ATU a la Municipalidad de Lima, entidad que también administra la vía; sin embargo, al no tener noticias, la gestión en El Agustino decidió empezar la recuperación por su cuenta: "Desde el 3 de septiembre ATU ha comunicado, pero no hemos tenido conocimiento".

Pese al operativo de liberación de la av. Nicolás Ayllón, aún queda áreas ocupadas por el comercio informal, precisamente en el límite con el distrito de La Victoria. "Aun así, la mitad (de la vía) sigue tomada por chatarreros. Hemos limpiado un poco más, pero ellos, ante la ausencia de la MML, siguen apostándose en el lugar. Exhortamos que Lima Metropolitana se aproxime y tome acciones al respecto".

