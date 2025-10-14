HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Curwen en La República
Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     Mira EN VIVO Curwen en La República     
Sociedad

Entre desalojos y operativos, reabren la av. Nicolás Ayllón tras 5 años de obras de la Línea 2 del Metro

El tramo reabierto une los distritos de El Agustino y La Victoria. Las obras se ejecutaron por cinco años para la estación Nicolás Ayllón (E-17) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

Hace unas semanas, ATU reabrió tramos de la av. Nicolás Ayllón en el distrito de San Luis.
Hace unas semanas, ATU reabrió tramos de la av. Nicolás Ayllón en el distrito de San Luis. | ATU

Vecinos saludan reapertura, pero exigen mayor seguridad. Tras cinco años de obras de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, ejecutados por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), se reabrieron tramos de la avenida Nicolás Ayllón, vía de incidencia, que comprenden el área entre la avenida 28 de julio y la calle Flora en los distritos de El Agustino y La Victoria.

"Era un tráfico y robaban encima. Las motos se paraban y robaban a los pasajeros", "Esta zona ha estado congestionada, delincuentes hasta por gusto", señalan los transportistas que circulan por la zona. A ello, se sumaba la presencia de comerciantes ambulantes y recicladores, los mismos que han sido desalojados tras operativos municipales de ambas jurisdicciones en Lima Este.

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

lr.pe

ATU anunció reapertura, pero no se ejecutó de inmediato

Desde la Municipalidad de El Agustino, la subgerente de Fiscalización, Julia Espinal, explicó que el anuncio de la apertura de vías se dio desde septiembre por parte de ATU a la Municipalidad de Lima, entidad que también administra la vía; sin embargo, al no tener noticias, la gestión en El Agustino decidió empezar la recuperación por su cuenta: "Desde el 3 de septiembre ATU ha comunicado, pero no hemos tenido conocimiento".

Pese al operativo de liberación de la av. Nicolás Ayllón, aún queda áreas ocupadas por el comercio informal, precisamente en el límite con el distrito de La Victoria. "Aun así, la mitad (de la vía) sigue tomada por chatarreros. Hemos limpiado un poco más, pero ellos, ante la ausencia de la MML, siguen apostándose en el lugar. Exhortamos que Lima Metropolitana se aproxime y tome acciones al respecto".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

Línea 2 del Metro: liberan av. Nicolás Ayllón tras 6 años por obras de la estación Circunvalación

LEER MÁS
Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

Asesinan a un trabajador de la Línea 2 del Metro en exteriores de obra en av. Colonial, Callao

LEER MÁS
Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

Así avanza la Línea 2 del Metro de Lima: la nueva estación estará a pocos metros de Gamarra

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

LEER MÁS
Padre denuncia que escolares asaltaron con arma a su hijo tras salir del colegio: le robaron el celular y lo golpearon

Padre denuncia que escolares asaltaron con arma a su hijo tras salir del colegio: le robaron el celular y lo golpearon

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino logra ingresar a San Marcos con novedoso método: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS
No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

LEER MÁS
Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

Paro Nacional del 15 de octubre: ¿Habrá clases presenciales o virtuales? Minedu aclara dudas ante movilizaciones

LEER MÁS
Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

Menor de 16 años fallece tras presunta explosión de su celular al intentar cargarlo en Villa El Salvador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Sociedad

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

¿A qué hora comienza el paro nacional del 15 de octubre? Puntos de concentración, gremios participantes y más de la marcha

No solo transportistas y universitarios: ¿quiénes participarán en el paro nacional del 15 de octubre tras asunción de José Jerí?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025