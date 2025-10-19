Un negocio dedicado al rubro de las exportaciones fue víctima de un reciente atentado extorsivo, cuando un delincuente le prendió fuego a la fachada principal durante horas de la noche. El hecho ocurrió en un tramo de la avenida Parinacochas, en el distrito de La Victoria.

Las cámaras de videovigilancia del local captaron los precisos momentos en que el sujeto encapuchado llega a bordo de una moto lineal, realiza una llamada telefónica, y procede a rociar combustible en el frontis para luego incendiarlo utilizando un cerillo. Según el dueño, este sería el sexto ataque extorsivo por parte de una banda criminal que les exigen el pago de 50 mil soles de cupo.

Dueños denuncian falta de acción de la PNP

En las declaraciones del propietario de la exportadora, indicó que vienen siendo extorsionados desde hace aproximadamente un mes, y que a pesar de haber puesto las denuncias respectivas en la comisaría de Apolo, hasta el momento no han recibido resultados efectivos por parte de la Policía Nacional para combatir la extorsión. Así lo dio a conocer en el reporte emitido por 24 Horas.

Por el contrario, señaló que la misma PNP les comentó que deberían 'llegar a un arreglo' económico con los delincuentes para que los dejen trabajar tranquilos. Asimismo, sostuvo que los extorsionadores de alguna manera logran conseguir sus números de teléfono para enviarles mensajes amenazantes cada vez que acuden a la comisaría. "Nos dicen, ¿has ido a la comisaría, sí o no? (...) Te dicen con qué color de ropa", contó.

Se conoció que como medida ante los ataques, los dueños han optado por contratar seguridad privada para el local, además de incorporar más cámaras de videovigilancia para registrar a los delincuentes.

