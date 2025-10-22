HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Keillys Aguilera Meneses reveló que su cuñada también tuvo implicancia en el crimen ocurrido en Breña. La Policía investiga el asesinato.

Keillys Aguilera Meneses confesó haber asesinado a Alexander Valverde Laines.
Keillys Aguilera Meneses confesó haber asesinado a Alexander Valverde Laines. | Composición LR

Luego de ser detenida por el asesinato de su esposo y ocultar el cuerpo en un auto en el distrito limeño de Breña, Keillys Aguilera Meneses confesó ante la Policía Nacional del Perú (PNP) el crimen, el cual planificó junto a su cuñada.

El cadáver de Alexander Valverde Laines fue hallado el 2 de octubre dentro de la maletera de un vehículo con placa B4F-133. Según el parte policial, Aguilera Meneses aseguró que su pareja había salido de viaje. Sin embargo, al ser trasladada a la comisaría, terminó admitiendo que asesinó al hombre el pasado 21 de septiembre.

La confesión de Keillys Aguilera Meneses

Durante su declaración ante la Dirincri, la confesa acusada de homicidio explicó que acabó con la vida de su esposo tras los constantes maltratos y abusos de los que era víctima. La mujer aseguró que Alexander Valverde la agredía física y psicológicamente, y que incluso la obligaba a realizar actos indecorosos contra su voluntad. “Empezó a obligarme a salir con otros hombres", detalló ante la PNP.

Keillys Aguilera relató que aquella noche pidió ayuda a su cuñada para ejecutar el crimen. Ambas esperaron a que el hombre se durmiera para inmovilizarlo y atacarlo.

Tras cometer el parricidio, ocultó el cuerpo sin vida en la maletera del auto de él, que permaneció estacionado varias cuadras más allá de su vivienda hasta ser descubierto por la Policía. La mujer se mostró arrepentida durante su confesión.

Keillys Aguilera Meneses pretendía cometer un doble crimen

El crimen tenía doble objetivo, asegura la Policía. Confesó que aquella noche no solo planificó la muerte de su esposo, sino que junto a su cuñada intentó asesinar también a Romel Valverde Laines, hermano del fallecido: “Mi cuñada me dijo que su esposo la maltrataba y la tenía amenazada".

La intervención de los hijos del matrimonio impidió que el segundo crimen se concretara. Horas después, la Policía detuvo a ambas mujeres y las trasladó a la sede de la Dirincri para continuar las investigaciones.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

