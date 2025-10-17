Durante la madrugada del jueves 16 de octubre, dos efectivos policiales, identificados como Efraín Alcocer Rosales (23) y Pablo Roman Huamaní (25) fueron intervenidos tras ser encontrados en el interior de un hospedaje junto con dos menores de edad de 15 y 16 años en el Cerro San Cosme, en el distrito de La Victoria. De acuerdo al parte policial, ambos alférez habrían abandonado su servicio para ingresar al hospedaje con las adolescentes.

Trascendió que fue un familiar de una de las menores quien reportó el hecho ante las autoridades. Ella se acercó a la comisaría del distrito para alertar que las adolescentes no habían regresado a casa y podrían estar en riesgo. Ante ello, la Policía Nacional del Perú inició la búsqueda y encontró a las menores al interior del hospedaje.

Dos efectivos de la Policía Nacional son detenidos tras ser encontrados con dos menores en hotel

Mientras las autoridades realizan la búsqueda dentro del establecimiento, uno de los involucrados fue encontrado dentro de una habitación. En tanto, el segundo alférez fue hallado dentro de un vehículo, el cual estaba estacionado en la cochera del hospedaje. De acuerdo con las imágenes de la intervención, la familiar de una de las adolescentes increpó a los policías.

Al momento de la intervención, los involucrados estaban fuera de su jurisdicción. Según el reporte de las autoridades, ambos habían abandonado su puesto de servicio sin previa autorización. Por ello, las investigaciones se han puesto en marcha tras la detención de ambos efectivos policiales.

Situación de las menores tras la intervención de los efectivos

Luego de la intervención de los efectivos policiales, las menores fueron trasladadas a la comisaría para dar su testimonio bajo la supervisión del Ministerio Público. Hasta el momento, no se han esclarecido las circunstancias del hecho ni si los intervenidos conocían a las adolescentes. Por ello, ambos permanecen detenidos en la comisaría a la espera de las medidas legales correspondientes.

