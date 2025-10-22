HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incendio de vehículo ocasiona cierre de la Vía Evitamiento en el Puente Trompeta: tráfico se encuentra restringido en ambos sentidos

La emergencia provocó una fuerte congestión vehicular en la zona, mientras los bomberos trabajan para controlar la situación y retirar el vehículo siniestrado.

Vehículo se incendia en Via Evitamiento
Vehículo se incendia en Via Evitamiento | Lima Expressa

La tarde del miércoles 22 de octubre, Lima Expresa anunció a través de sus canales princiaples una emergencia vial provocada por el incendio de un vehículo a la altura del Puente Trompeta, incidente que ha generado el cierre total de la Vía Evitamiento en sentido sur. En paralelo, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios también ocupan el carril izquierdo en sentido norte mientras continúan realizan las labores de atención correspondientes para controlar el siniestro.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio está siendo atendido por al menos dos unidades de bomberos. El incidente ocurrió exactamente en la Av. Panamericana Norte (Alfredo Mendiola), a la altura del N° 200, en San Martín de Porres. Las autoridades permanecen en el lugar y se espera que en las próximas horas brinden detalles sobre las causas del incendio y las circunstancias que lo originaron.

