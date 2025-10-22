HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suboficial PNP pierde la vida tras ser atropellado por un tráiler en Los Olivos: chofer se dio a la fuga

La víctima de 23 años, el suboficial de tercera Fernando Paúcar Galindo, iba a bordo de su motocicleta, pero terminó impactado tras intentar superar a un camión en la Panamericana Norte.

Accidente de tránsito en la Panamericana Norte.
Accidente de tránsito en la Panamericana Norte. | Composición La República

Accidente de tránsito. En Los Olivos, a la altura del paradero Senati, en la Panamericana Norte, el joven suboficial PNP de tercera Fernando Alonso Paucar Galindo falleció tras ser arrollado por un tráiler. El policía de 23 años se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta luego de prestar servicios en la comisaría del Rímac.

Las cámaras de seguridad que captaron el accidente revelan que, segundos antes, el suboficial, originario de Pichanaqui, Junín, intentó pasar a un tráiler, pero terminó arrollado por el mismo. Según indicaron testigos, el chofer del vehículo mayor intentó darse a la fuga y, según el parte policía, fue identificado como Jairo Valverde, de 39 años.

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, los colegas del fallecido, pertenecientes a la comisaría Sol de Oro, fueron quienes llegaron al lugar de los hechos para proceder con las investigaciones y el levantamiento de cadáver. Asimismo, las unidades Halcones, Fénix 18 y Avispones también se apersonaron al lugar a la espera de la Fiscalía.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Allanan búnker en Los Olivos, centro de reunión de sicarios de diplomático indonesio, según PNP: 147 extranjeros detenidos

Allanan búnker en Los Olivos, centro de reunión de sicarios de diplomático indonesio, según PNP: 147 extranjeros detenidos

Metropolitano cambia ruta de alimentadores en Los Olivos: conoce el plan de desvío de ATU

Metropolitano cambia ruta de alimentadores en Los Olivos: conoce el plan de desvío de ATU

Siete asesinatos en las últimas 24 horas

Siete asesinatos en las últimas 24 horas

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

Habla mujer que asesinó a su esposo en Breña y confiesa ante la PNP que crimen fue premeditado

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao? Lo que indica el decreto de estado de emergencia emitido por El Peruano

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿qué distritos están incluidos tras el anuncio del presidente José Jerí?

Estado de emergencia en Lima y Callao: ¿qué distritos están incluidos tras el anuncio del presidente José Jerí?

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

Estado de emergencia y toque de queda: ¿en qué se diferencian ambas medidas y cuál entró en vigencia este miércoles?

