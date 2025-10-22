Accidente de tránsito. En Los Olivos, a la altura del paradero Senati, en la Panamericana Norte, el joven suboficial PNP de tercera Fernando Alonso Paucar Galindo falleció tras ser arrollado por un tráiler. El policía de 23 años se dirigía a su domicilio a bordo de su motocicleta luego de prestar servicios en la comisaría del Rímac.

Las cámaras de seguridad que captaron el accidente revelan que, segundos antes, el suboficial, originario de Pichanaqui, Junín, intentó pasar a un tráiler, pero terminó arrollado por el mismo. Según indicaron testigos, el chofer del vehículo mayor intentó darse a la fuga y, según el parte policía, fue identificado como Jairo Valverde, de 39 años.

En tanto, los colegas del fallecido, pertenecientes a la comisaría Sol de Oro, fueron quienes llegaron al lugar de los hechos para proceder con las investigaciones y el levantamiento de cadáver. Asimismo, las unidades Halcones, Fénix 18 y Avispones también se apersonaron al lugar a la espera de la Fiscalía.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

