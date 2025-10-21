José Jerí, presidente de la República, anunció en un mensaje a la Nación estado de emergencia en Lima y Callao. | Foto: Composición LR/ La República/ Sebastián Blanco

José Jerí, presidente de la República, anunció en un mensaje a la Nación estado de emergencia en Lima y Callao. | Foto: Composición LR/ La República/ Sebastián Blanco

El presidente de la República, José Jerí, brindó un mensaje a la Nación en el que anunció la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días. En un breve pronunciamiento, que duró menos de un minuto, señaló que la medida entrará en vigencia desde la medianoche del 22 de octubre. El mandatario no ofreció mayores detalles sobre las acciones que se implementarán para enfrentar la inseguridad ciudadana.

En el diario El Peruano se publicaron las medidas que se aplicarán durante la implementación del estado de emergencia dispuesto por el presidente Jerí. El Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM incluye una serie de consideraciones relevantes. Entre ellas, en el artículo 6, punto 6.1, se establece el control penitenciario, disponiendo que se realizará un apagón eléctrico en las celdas de los establecimientos penitenciarios.

¿Qué medidas se tomarán en los centros penitenciarios durante el estado de emergencia en Lima y Callao?

Durante el estado de emergencia en Lima y Callao, se dispuso una serie de medidas para reforzar el control y la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país. Entre ellas, se estableció un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente el uso de iluminación básica, como medida para impedir el uso de equipos electrónicos no autorizados. A ello se suma el desmontaje y la destrucción de antenas de telecomunicación instaladas de manera ilícita en los recintos penitenciarios. Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de ejecutar y supervisar el cumplimiento de estas acciones, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de garantizar un mayor control sobre las comunicaciones y actividades al interior de los penales.

Asimismo, destaca la restricción de visitas a los internos: quienes se encuentren bajo el régimen cerrado ordinario solo podrán recibir una visita semanal, mientras que los internos del régimen cerrado especial podrán recibir una cada quince días. Además, únicamente se permitirá el ingreso de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

