HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Inseguridad: "Perú requiere 20 nuevos penales y un pacto nacional"

Un estudio sobre seguridad ciudadana y política criminal, presentado por el CIUP, advierte que el país enfrenta una crisis de criminalidad y descoordinación estatal sin precedentes. Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión se multiplicaron por 5. Exministro José Pérez Guadalupe, y profesora Lucía Nuñovero, plantean tres ejes de acción para revertir esta problemática.

El Perú requiere unos 20 penales, según especialistas. Foto: Inpe
El Perú requiere unos 20 penales, según especialistas. Foto: Inpe

El Perú atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente en materia de seguridad ciudadana. De acuerdo a la PNP y el Ministerio Público, solo en cuatro años, las denuncias por extorsión se multiplicaron por cinco, la victimización urbana aumentó a casi 30% y la percepción de inseguridad alcanza al 88% de los habitantes de las principales ciudades.

Con el fin de entender esta problemática y brindar una estrategia que permita revertir esta situación, José Luis Pérez Guadalupe, investigador del CIUP, y Lucía Nuñovero Cisneros, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (EGP), desarrollaron una propuesta de política pública.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

 El estudio “Seguridad ciudadana y política criminal del Estado”, propone una reforma integral de la política criminal del Estado, que incluye la construcción de 20 nuevos penales y la creación de un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana.

La investigación, desarrollada en el marco de Agenda 2026, una iniciativa del CIUP, plantea que el país se encuentra en un contexto de “agudización de los niveles de inseguridad”, con la expansión y diversificación de las economías ilícitas como la minería aurífera ilegal, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas y la ciberdelincuencia.

PUEDES VER: Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

lr.pe

Entre 2021 y 2024, las denuncias por extorsión -incluyendo el gota a gota virtual o el cobro de cupos digital- aumentaron de 4 mil a 22 mil, es decir se multiplicaron por cinco; igualmente entre 2020 y 2023 las denuncias por delitos informáticos aumentaron en más del 220%, principalmente en Lima, La Libertad y Arequipa, según data de la PNP y el Ministerio Público recogida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Principal obstáculo es político

Los autores advierten que el principal obstáculo no es operativo, sino político: la fragmentación y descoordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sumadas a la deslegitimación institucional, impiden que el Estado reaccione de manera articulada.

“La lucha contra la inseguridad requiere más que leyes punitivas o medidas populistas: exige recuperar la institucionalidad y un liderazgo político capaz de unir visiones, esfuerzos y planificar políticas integrales de Seguridad Ciudadana a nivel nacional a largo plazo”, sostienen.

Tres ejes estratégicos

La propuesta de política pública propone un redireccionamiento de la política criminal a partir de tres ejes estratégicos:

1. Seguridad Ciudadana y Sistema de Justicia Penal. Los investigadores cuestionan el llamado “populismo punitivo”, es decir, la emisión de leyes reactivas que, lejos de fortalecer la seguridad, obstaculizan la lucha contra el crimen. En este sentido, sugieren revisar y/o derogar normas como la Ley N°32108 y la Ley N°32138, que modificaron el concepto de organización criminal.

PUEDES VER: Padres que incumplen pensión van a la cárcel en Perú: ¿en qué casos se cumple esta medida?

lr.pe

Además, plantean modernizar la Policía Nacional del Perú mediante una gestión más eficiente de su presupuesto para la optimización del mismo -superior a 13 mil millones de soles anuales- y con una estructura institucional estable.

“En solo cuatro años, el país ha tenido 15 ministros del Interior y cinco comandantes generales de la Policía, lo que ha mellado a la institución”, lamentó Nuñovero.

2. Gobernanza e Inteligencia Penitenciaria. El sistema penitenciario nacional enfrenta un hacinamiento estructural: existen más de 60 mil internos por encima de la capacidad instalada. Desde 2016 no se ha construido un solo penal nuevo, pese a que entre 2011 y 2016 se inauguraron diez.

Por ello, los autores plantean construir al menos 20 nuevos establecimientos penitenciarios, cada uno con capacidad para 2 mil internos, además de reforzar el mantenimiento y equipamiento de los actuales.

 “También recomiendan contratar mil agentes penitenciarios adicionales por año, homologar sus remuneraciones y fortalecer la seguridad tecnológica en los penales, con sistemas de bloqueo de comunicaciones y videovigilancia”, precisó Pérez Guadalupe.

Asimismo, enfatizan la necesidad de implementar programas de prevención en justicia juvenil, enfocados en adolescentes en riesgo de deserción escolar, consumo de drogas o violencia familiar, para cortar las trayectorias delictivas desde su origen y evitar el reclutamiento por parte de bandas criminales.

3. Lucha Estratégica contra el Crimen Organizado y las Economías Criminales. Los investigadores proponen la creación de unidades élite de Inteligencia, Operaciones Especiales y Recuperación de Activos, que trabajen de forma coordinada entre la Policía, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y otros sectores estratégicos.

Estas unidades tendrían presencia prioritaria en zonas de frontera y regiones con alta incidencia delictiva, articulando esfuerzos con las Fuerzas Armadas.

Pacto Nacional

Finalmente, Pérez Guadalupe y Nuñovero proponen un “Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana”, liderado por el Poder Ejecutivo con una agenda conjunta con el Congreso, el Poder Judicial, la sociedad civil, las universidades y los gobiernos locales.

PUEDES VER: "Escribir para resistir", un libro cartonero creado por mujeres privadas de libertad

lr.pe

 “La seguridad no se resuelve con más cárceles o más policías por sí solos, sino con inteligencia, coordinación y liderazgo. El Estado debe recuperar su capacidad de control y protección de los ciudadanos”, concluyen los autores.

Aporte al debate electoral

"Seguridad ciudadana y política criminal del Estado" es una de las 14 investigaciones propuestas en el marco de Agenda 2026 y están puestas a disposición de la ciudadanía y próximas autoridades de manera oportuna y gratuita en el portal agenda2026.up.edu.pe .

Notas relacionadas
Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

Internos escapan del penal de Huaral: INPE separa a director y subdirector tras el incidente

LEER MÁS
Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

Requisa en Lurigancho y Ancón I: Hallan dispositivos para cometer extorsiones

LEER MÁS
Peligrosos reos, máxima seguridad y sobrepoblación: así es el penal de Cañete donde 'Pequeño J.' cumple prisión preventiva

Peligrosos reos, máxima seguridad y sobrepoblación: así es el penal de Cañete donde 'Pequeño J.' cumple prisión preventiva

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

Banda familiar de extorsionadores amenazaba a sus jefes y compañeros de trabajo: exigían pagos de S/15.000

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025