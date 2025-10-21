HOYSuscripcion LR Focus

Política

Papa de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

La defensa de la familia de Trvko anunció que enviarán una carta notarial al congresista para que se rectifique por haber llamado terruco a Eduardo Ruiz.

Defensa de familia de Eduardo Ruiz exigirá a Fernando Rospigliosi que se rectifique. Foto: composición LR
Defensa de familia de Eduardo Ruiz exigirá a Fernando Rospigliosi que se rectifique. Foto: composición LR

Roger Ruiz, padre del artista Eduardo Ruiz conocido como Trvko, hizo pública su indignación ante el comentario del congresista Fernando Rospigliosi contra su hijo. Al respecto, informó que él ha sido parte del Ejercito y combatió al terrorismo durante el periodo del conflicto armado interno. En ese sentido, le indigna que llamen "terruco" a su hijo, pues en realidad proviene de una familia policial que sirvió al país.

"Soy licenciado del Ejercito. Yo he combatido contra el terrorismo, Me indigna que estos señores hablen así nomás. Ni siquiera se asesoran en saber quién es el padre, quién es el hermano, el abuelo, simplemente hablan. Nosotros prácticamente somos parte de la familia policial", declaró a La República.

Informó que tanto él como su padre y abuelo sirvieron al país. "Mi padre fue guardia republicano. Mi abuelo fue guardia civil. Mi hermano perteneció a la PIP (Policía de Investigaciones del Perú). Mis tíos, todos en realidad han servido a la PNP", anotó.

Y brindó detalles sobre su carrera y lucha contra el terrorismo: "Yo soy licenciado del Ejercito. Estuve en el cuartel José Gálvez. Hice mi servicio militar obligatorio. Yo he participado en Chancay ayudando al país".

Hermano de Trvko defiende nombre artístico: "Haremos que Rospigliosi se rectifique"

De la misma forma, el hermano de Eduardo Ruiz defendió el nombre artístico Trvko y explicó su origen ante la prensa. Detalló que, en un inicio, Eduardo usó el nombre de Truk, que hace referencia al cantante Kurt Cobain (Truk es Kurt al revés). Después, empezó a viajar por el país desarrollando su talento musical y también haciendo malabares, por lo que la gente empezó a llamarlo con cariño 'Truco' o 'Truquito'. Así, pasó a cambiar su nombre artístico a Trvko.

"Su nombre lo quieren malograr. Haremos que el señor se rectifique. Esa es una de sus últimas jugadas porque saben que están por perder. Mi hermano venía haciendo muchos años haciendo este arte. Tenemos pruebas", dijo.

En tanto, la defensa de la familia de Trvko anunció que iniciarán acciones legales contra el parlamentario por faltar a la buena memoria. "Le vamos a enviar una carta notarial para que se rectifique y después lo vamos a querellar si no se rectifica", dijo.

