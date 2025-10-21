Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

La Asociación Civil Transparencia condenó la muerte de Eduardo Ruiz, conocido en la escena artística como Truvko, y resaltó que "no existe justificación alguna para el accionar del policía que acabó con la vida" del manifestante. "Es un hecho condenable, inaceptable y que debes ser sancionado", escribieron en un comunicado.

Por esto, exhortaron a dejar de "normalizar la muerte de peruanos y peruanas en marchas y protestas". Recordaron a la ciudadanía que a la fecha no existe responsabilidad penal ni política por la muerte de 50 ciudadanos durante las manifestaciones de fines del 2022 e inicios del 2023.

Transparencia exige que se deje de infiltrar a policías en manifestaciones

En ese sentido, exigieron que se terminé la práctica de infiltrar policías de civil armados en movilizaciones ciudadanas. "No se debe abusar de otras prácticas como el uso indiscriminado de gas lacrimógeno sobre protestas pacíficas. En el largo plazo, eso también significa una reforma profunda de la policía", se lee en el comunicado.

Finalmente, incidieron en que el derecho a la protesta no faculta a realizar ataques a la PNP.

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

Mediante un oficio remitido al Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó sobre la detención en flagrancia de Luis Magallanes Gaviria, de 28 años, y Omar Saavedra Bautista, de 26. Ambos son suboficiales adscritos a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y están siendo investigados por el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, rapero conocido como Trvko, quien participó en la marcha del 15 de octubre en rechazo al Gobierno y al Congreso.

Según el documento entregado a la Fiscalía, la PNP determinó que Magallanes Gaviria es, según las indicaciones preliminares, el autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz Sanz. El oficio asegura que el suboficial de tercera admitió su participación. Este hecho ya había sido expuesto públicamente por el jefe de la PNP, Óscar Arriola. Además, el documento confirma que Saavedra Bautista también realizó disparos durante el incidente.

La PNP indicó que está a la espera de la apertura de una carpeta fiscal de investigación preliminar. Según informó la Fiscalía a través de sus redes sociales, estas investigaciones ya han iniciado y estarán a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, responsable del caso.

Asimismo, la Fiscalía comunicó que solicitó a la Región Policial Lima el envío de los planes operativos, las órdenes telefónicas y toda la documentación relacionada, con el fin de identificar la estructura de mando, la zonificación y la asignación de efectivos durante la manifestación, con el objetivo de recopilar información necesaria para la investigación anunciada.