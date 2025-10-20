HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori
TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     TC ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori     
Política

Cesan al jefe de compras del Ministerio del Interior por escándalos en contratos

Ricardo Kanashiro Romero fue nombrado como titular de la Oficina de Administración y Finanzas (OGAF) del Mininter por el exministro Juan Santiváñez. Durante su gestión la Contraloría detectó presuntos favorecimientos en los procesos de adquisición de chalecos antibalas, pistolas y un avión para carga y pasajeros.

Al recibir la carta de renuncia del jefe de la OGAF, Ricardo Kanashiro, el ministro Tiburcio indicó que era "necesario aceptarla". Foto: composición LR
Al recibir la carta de renuncia del jefe de la OGAF, Ricardo Kanashiro, el ministro Tiburcio indicó que era "necesario aceptarla". Foto: composición LR | PNP | OGAF | Armor Life Lab | Mininter

El ministro del Interior, general PNP (r) Vicente Tiburcio Orbezo, solicitó al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (OGAF), Ricardo Kanashiro Romero, que presente su renuncia al cargo debido a una serie de anomalías reportadas por la Contraloría en los procesos de adquisición de un avión de pasajeros y carga, chalecos antibalas y pistolas, entre otros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Designado por el exministro Juan Santiváñez el 17 de julio de 2024, Kanashiro cumplió con acreditar su dimisión y el ministro Tiburcio accedió de inmediato, quien también recibió información sobre el presunto favorecimiento a determinadas empresas.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En la Resolución Ministerial, Vicente Tiburcio señala que al recibir la carta de renuncia de Kanashiro, resulta “necesario aceptarla”, debido a los hechos que a continuación se describen.

Justamente el domingo último, La República informó que el ministro Vicente Tiburcio preparaba la remoción del jefe de la OGAF al enterarse que estaba actuando al margen de las advertencias de la Contraloría.

PNP | OGAF | Armor Life Lab | Mininter

El Embraer E175 es de uso civil, pero la Policía Nacional requiere uno de trasporte militar. Foto: difusión

PUEDES VER: Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

lr.pe

Dando la contra

Esta entidad de fiscalización descubrió la presunta orientación de la OGAF a favor de determinadas empresas en los procesos de compra, como en el caso de una aeronave de uso militar para transporte de pasajeros y carga por US$65 millones. 

Pese a que la Contraloría informó al Mininter que el modelo que ofrece la empresa brasileña Embraer no corresponde a las características precisadas por el usuario, la Dirección de Aviación Policial, la OGAF nuevamente accedió a evaluar dicha aeronave.

Como publicó este diario, para descartar a los competidores, la OGAF impone argumentos sin sustento. Por ejemplo, en el anterior proceso de selección, desestimó al modelo ofrecido por la empresa italiana Leonardo, el C-27J Spartan, alegando que la empresa no había demostrado que esta máquina es capaz de despegar y aterrizar con 6,700 kilogramos en pistas ubicadas a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) opera cuatro de esas aeronaves Spartan sin haber reportado inconvenientes.

PNP | OGAF | Armor Life Lab | Mininter

El modelo de chaleco antibalas seleccionado por la OGAF no cumple con los requerimientos técnicos de la PNP. Foto: Presidencia Perú

PUEDES VER: Ministerio del Interior compra 3.164 chalecos antibalas para la PNP a empresa sancionada

lr.pe

Hechos En Evidencia

Otra forma de direccionamiento que identificó la Contraloría es la adecuación de las bases de contratación a la oferta presentada por el proveedor con el que se tiene interés de adjudicar el proyecto de inversión. Este caso se encontró en la compra de 3 mil chalecos antibalas por US$1 millón 700 mil, aproximadamente.

“Durante la absolución de consultas, la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional con relación a los plazos de fabricación del chaleco antibalas, motivando que las propuestas de otros postores sean descartadas durante la evaluación de las ofertas, situación que estaría generando cuestionamiento al trato justo e igualitario y la transparencia del procedimiento de selección”, resaltó la Contraloría.

Pero a la OGAF, bajo la jefatura de Ricardo Kanashiro Romero, no le importó y siguió adelante, adjudicando el contrato a la firma mexicana Armor Life Lab, no obstante a que su oferta fue desestimada por el Comité Técnico de la Séptima Región Policial, que es la unidad usuaria que ha requerido los chalecos antibalas.

La OGAF también desarrolló el proceso de compra de 31,045 pistolas de 9X19 mm. por alrededor de US$21.5 millones. 

En las bases del concurso se indica que el ganador -cualquiera que sea- está obligado a habilitar un centro de mantenimiento para 7,000 pistolas SIG Sauer con equipos, componentes y certificación de la fábrica. Pero resulta que SIG Sauer también participa en la licitación. La preferencia por esta marca es más que evidente.

PUEDES VER: Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

lr.pe
Notas relacionadas
Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

Mininter: manipulación en proceso de compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
Ministerio del Interior compra 3.164 chalecos antibalas para la PNP a empresa sancionada

Ministerio del Interior compra 3.164 chalecos antibalas para la PNP a empresa sancionada

LEER MÁS
Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

Mininter rechaza a FAME y hará su propia compra de chalecos antibalas

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

Chirinos menosprecia a columnista de La República y recibe contundente respuesta: “Es el tipo de gente que no hay que elegir”

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

LEER MÁS
TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

TC se trae abajo caso Cócteles: ordena archivar acusación contra Keiko Fujimori

LEER MÁS
José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

LEER MÁS
Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

Pedro Salinas se reúne con el Papa León XVI: "El caso Sodalicio no quedó impune gracias a él y a Francisco"

LEER MÁS
Rosa María Palacios tras ver a Jerí en procesión: “Se vio demasiado armado, se nota la manipulación para poder limpiar su imagen”

Rosa María Palacios tras ver a Jerí en procesión: “Se vio demasiado armado, se nota la manipulación para poder limpiar su imagen”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enseñaban a disparar a menores y filtraban información de víctimas: policías colaboraban con banda extorsiva Los Letales del Norte en Trujillo

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Fiscal víctima de extorsión responde a criminales que la amenazan: "No me quedaré callada"

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025