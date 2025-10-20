“Nuestra misión es clara: enfrentar al crimen con inteligencia, firmeza y transparencia. La investigación criminal es el corazón de la lucha contra el delito. No quiero informes, quiero resultados”, emplazó el ministro el Interior, Vicente Tiburcio, a todos los jefes policiales.

Además, los instó a seguir los tres ejes que marcarán la nueva etapa de la Policía Nacional: prevención, investigación e inteligencia.

Y es que, solo en Lima Metropolitana y el Callao la extorsión se incrementó en 1668%, de acuerdo a la última actualización del Ministerio Público. “Las denuncias por ese delito se han incrementado en un promedio de 85 casos mensuales desde el año 2000 a más de 1000 denuncias mensuales en el 2025”, afirma el analista de datos, Juan Carbajal.

Los distritos con mayor índice con San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Comas, Ate y Los Olivo (Lima) y los distritos del Callao y Ventanilla (Callao).

En el 2025 ya se han formulado 9.668 denuncias por extorsión en Lima Metropolitana y el Callao, mientras que en el 2024 las cifras alcanzaron los 8.773 y en el 2023 fueron 10.540 denuncias.

Pero hay otro dato relevante, asegura Carbajal. De acuerdo al Sinadef, en los primeros 7 días de gobierno del presidente de la República, José Jerí, se han registrado más homicidios que durante el gobierno de la vaca presidenta Dina Boluarte en el mismo periodo, De 10 al 16 de octubre último se registraron 32 homicidios, mientras que, del 7 al 13 de diciembre del 2022 se contabilizaron 19 homicidios

Las estadísticas también son d tener en los casos de violación sexual. De enero a setiembre se denunciaron 9.932 delitos. “Esto es 36 casos diarios en promedio, es decir cada 39 minutos se ha venido registrando una violación”, sostiene Carbajal. Y añade que la población más afectada es de 0 a 17 años con 5.802 casos que representa el 58.4%.

“Implacable contra la extorsión”

Este fin de semana, Vicente Tiburcio, presidió la cuarta mesa de trabajo con representantes del Ministerio Público y de empresas de transporte público que brindan servicio en distintos puntos de la capital, con la finalidad de coordinar acciones que contribuyan a erradicar progresivamente la problemática de la extorsión y los homicidios en el sector transporte.



El titular del Interior manifestó que el permanente diálogo con los transportistas y el trabajo coordinado con las instancias de justicia son fundamentales para enfrentar a las mafias del crimen organizado. En ese sentido, anunció que el Gobierno será “implacable contra las mafias de extorsión”.



“Existe la plena voluntad y predisposición de fortalecer la normatividad. Ya se han promulgado algunas leyes y están próximas a aprobarse normas complementarias para que la Policía Nacional y el Ministerio Público puedan hacer justicia”, señaló el titular del Interior.

El ministro lamentó el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores. “No se puede permitir que las empresas de transporte formalizadas, que generan empleo y aportan al país brindando un servicio al ciudadano, sean atacadas por el crimen organizado”, expresó Tiburcio.

“El uniforme no otorga poder”

Tiburcio también se reunió con 124 comisarios y 26 jefes de los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri), con el objetivo de optimizar estrategias y coordinar acciones en el marco de “una lucha férrea y sin cuartel contra la criminalidad en Lima”. Así exhortó a los comisarios a “sumarse a la transformación institucional de la Policía Nacional del Perú”, asumiendo el control de sus jurisdicciones y fortaleciendo el trabajo preventivo mediante el uso de inteligencia operativa.



“Conozco la problemática de la institución y sus necesidades. He asumido el liderazgo del sector porque debemos creer en la verdadera transformación policial. Por eso, los convoco a poner el máximo esfuerzo y seguir trabajando por la seguridad del país, de la mano con la investigación, la inteligencia y la prevención integral del delito”, indicó.



Al dirigirse a los jefes de los Departamentos de Investigación Criminal del dijo: “Ustedes le van a dar orden y seguridad a Lima con liderazgo, y sus acciones deben servir de ejemplo al personal a su cargo. Ustedes son líderes y deben recordar que el uniforme no otorga poder: el servicio lo concede. La Policía Nacional se transforma en la calle, junto al pueblo, con valor y humanidad”, precisó.



