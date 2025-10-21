HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Sociedad

Registro genético en manos de la PNP: Congreso aprueba dictamen y expertos cuestionan riesgos éticos y legales

La iniciativa fue aprobada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención y ha desatado un fuerte debate por sus implicancias éticas, técnicas y legales.

Aprueban dictamen para creacion de banco de ADN a cargo de la PNP
Aprueban dictamen para creacion de banco de ADN a cargo de la PNP | Composición LR | Omar Neyra

Este 14 de octubre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó el dictamen que propone la creación del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, una base de datos de ADN destinada a fortalecer las investigaciones criminales y la identificación de personas en el país. La iniciativa, que unifica los proyectos de ley N.º 7631/2023-CR y 10504/2024-C, busca que la Policía Nacional del Perú administre este sistema para recopilar, conservar y cotejar perfiles genéticos de víctimas, investigados y condenados, con el fin de mejorar la eficacia en la persecución del delito y la identificación forense.

La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención y ha desatado un fuerte debate por sus implicancias éticas, técnicas y legales. En entrevista con La República, Eduardo Pérez Rocha, exdirector general de la PNP, fue enfático: “Es inviable. No tenemos ni la tecnología, ni el personal, ni el presupuesto para sostener una iniciativa de esta magnitud”. Por su parte, Germán Vargas advierte desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acerca del riesgo institucional y de garantías fundamentales que conlleva el proyecto.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: comisión de Educación aprueba ‘ciclo cero’ como única modalidad de ingreso a universidades

lr.pe

Eduardo Pérez Rocha advierte deficiencias técnicas y operativas

Pérez Rocha advirtió que la Policía Nacional no cuenta con la infraestructura básica para operar una base de datos genética. “Estamos hablando de algo que no tiene la institución. No tenemos equipamiento ni técnicos capacitados”, señaló. Añadió que, en regiones como Trujillo, las pruebas criminalísticas aún deben enviarse a Lima por falta de laboratorios adecuados. Según el exjefe, incluso los nuevos equipos especiales para enfrentar el crimen organizado están limitados por falta de locales, personal y tecnología. “Ni siquiera tenemos maletines criminalísticos completos. ¿Cómo vamos a manejar una base de ADN?”, cuestionó.

Además, cuestiona la capacidad presupuestal de la institución para una iniciativa de este tipo: "¿Qué cantidad de presupuesto va a requerir el Ministerio Público, qué cantidad va a requerir el Poder Judicial para tener esos equipos, necesita locales, tecnología de punta, y en la Policía, lo simple no lo tenemos (...)Ya, el presupuesto, como hemos visto, ha tenido un incremento, creo, del 12% nada más, con relación al del año pasado (...) Es imposible que en los 8 meses y días que le queda a este gobierno se pueda llevar a cabo esto", afirma. “Esto es algo que se lanza como moderno, pero no hay capacidad para ejecutarlo. Ni siquiera Reniec tiene bases de rostros actualizadas”, comentó, refiriéndose a cómo incluso las fotos en los registros de requisitorias están desactualizadas y son poco útiles para la identificación en campo.

PUEDES VER: Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

lr.pe

Una propuesta y una institución cuestionada

Uno de los puntos más preocupantes es la advertencia sobre los riesgos éticos e institucionales de poner información genética sensible bajo control policial. El exjefe reveló que, solo entre enero y septiembre de este año, más de 1.300 policías han sido implicados en delitos graves o faltas disciplinarias, incluyendo violación, corrupción y abuso de autoridad. “Tenemos cerca de 1.000 policías detenidos por delitos de enero a septiembre del 2025. Esto es algo que debe preocuparnos", acotó Rocha.

"Si estamos con este problema de autoridades comprometidas a hechos delictivos y órdenes de detención, en el supuesto caso que llegue esta tecnología, yo creo que es casi seguro que esas cifras aumentarán y lógicamente podría incentivarse la impunidad mediante pagos para evitar la intervención. Esto es algo grave", señaló. Además, alertó sobre casos frecuentes en los que las denuncias policiales terminan filtrándose a los mismos extorsionadores, lo que sugiere que existirían estructuras de corrupción funcionando dentro de comisarías. “Una persona va a denunciar, y minutos después recibe una llamada del delincuente. ¿De dónde sale la información? De la misma dependencia policial”, dijo.

Vargas, en este sentido, advierte que, sin los controles adecuados, este banco podría usarse para persecución política o estigmatización: “Van a tener el perfil genético de todas las personas a las que se presuma comprometidas en alguna inconducta y hacer con esa información lo que les parezca”. Agrega que, en un momento en que la protesta social viene siendo objeto de criminalización, convertir un banco genético en instrumento policial sin supervisión independiente se vuelve particularmente riesgoso: “Es muy peligroso. Se puede perjudicar a personas que ejerzan su derecho a la protesta y puede afectar otros derechos a partir de un banco genético como ese, que no tiene controles y que no está tampoco soportado en una organización con la especialización suficiente”.

"Hablamos de instituciones guberamentales que lo único que han hecho es generar un clima de desconfianza muy grande y que ahora pretenden presentarse como aquellas que buscan proteger al ciudadano", afirma.

PUEDES VER: Policías fueron grabados apuntando y agrediendo a manifestantes durante la marcha del 15 de octubre

lr.pe

Exclusión del Ministerio Público

Uno de los 7 votos en contra para este dictamen provino de la congresista Ruth Luque. A través de una publicación en redes sociales, la parlamentaria se mostró en contra argumentando que la propuesta excluye completamente al Ministerio Público y no toma en cuenta la experiencia del Instituto de Medicina Legal (IML), dos entidades clave en la investigación criminal y en la protección de garantías constitucionales. Criticó que se le otorgue a la PNP el control total de esta información sensible, justificando que, pese a que se dice que es para perseguir el crimen, no se hace distinción entre delitos ni entre víctimas y personas no sentenciadas.

En este sentido, Vargas respalda que la iniciativa está “ignorando totalmente” las atribuciones constitucionales del Ministerio Público, encargado de dirigir la investigación penal y proteger los derechos de la sociedad. “La propuesta, digamos, denota una vez más la animadversión hacia el Ministerio Público, que ya deviene en lo irracional, y lleva a plantear propuestas que son desde todo punto de vista inaceptables por parte de una institución que esta desprovista, desde el Gobierno pasado y sin marcar la diferencia en este, de estamentos especializados que tenía la PNP para investigar el crimen”, explica.

"Saca de escena a la institución que debería estar encargada desde un inicio de la investigación de este tipo de trabajo y deja a la Policía tal cual la tenemos ahora (...) no por culpa de los policías, sino de las personas que tienen el liderazgo de esta institución tan importante. De un Interior totalmente entregado a intereses que no son los de investigar el crimen y de un Congreso que lo que ha hecho es emitir normas que favorecen justamente las organizaciones criminales", agrega.

PUEDES VER: 5000 policías desplegados en las calles durante la marcha contra Boluarte y el Congreso

lr.pe

Falta estrategia real: “No hay táctica, por eso fallan”

El exjefe de la PNP hizo una reflexión sobre la falta de planificación estratégica del Estado en materia de seguridad. “Estrategia es saber qué hacer, pero táctica es saber cómo hacerlo”, explicó. Según dijo, este tipo de propuestas suelen fracasar porque no son prácticas, ni están adaptadas a la realidad institucional, ni cuentan con aceptación política ni técnica. “Esto no cumple con los tres requisitos básicos de una buena táctica: debe ser adaptable, practicable y aceptada. Si no tiene eso, está destinada al fracaso”.

Por su parte, Vargas es claro "debe existir control civil y una fiscalía epecializada que se encargue de esta iniciativa y someterla a consulta a instituciones médicas o de defensa de derechos, identificar estos estos estándares para no desatenderlos”. Además, señala que deben existir objetivos más claros y no tan generales para su uso, como en Argentina, en donde estos bancos se utilizan para localizar víctimas menores de edad que fueron separadas de sus madres. "Esto que podría ser una buena alternativa en otros contextos, en el nuestro ahora es una amenaza. Es una amenaza más a los derechos de las personas”, señala. Por ello, insiste en la importancia de “examinar, conocer bien la experiencia en otros contextos, leer bien lo que significa, cómo se va desarrollando y aprender de eso", concluye.

Notas relacionadas
Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP y asegura que gestiones anteriores fueron "demasiadas blandas"

Nuevo ministro del Interior anuncia depuración en la PNP y asegura que gestiones anteriores fueron "demasiadas blandas"

LEER MÁS
Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen que crea banco de ADN y otorga a PNP el control total, excluyendo a Fiscalía

LEER MÁS
Crimen de empresario destapó a Los Piratas, una banda mixta de policías y civiles

Crimen de empresario destapó a Los Piratas, una banda mixta de policías y civiles

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

LEER MÁS
Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

Conductor de la tercera edad salva de morir tras ataque de 7 balazos contra bus Translicsa en SMP: "Corrí a toda velocidad"

LEER MÁS
Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

Primeros puestos de Ingeniería Biomédica y Física ingresaron a la UNMSM con sencillo método: “Es mejor hacer un poco bien que mucho, pero mal”.

LEER MÁS
Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

LEER MÁS
¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

¿Las clases en los colegios se suspenden este 23 y 24 de octubre? Esto es lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

¿Este 24 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Revisa lo que indica el calendario oficial de descansos a nivel nacional

LEER MÁS

Ofertas

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Consejo Fiscal: Congreso aprobó 101 "leyes adversas" con un perjuicio al tesoro por más de S/35.000 millones con aval del Gobierno

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Sociedad

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

Reportan voraz incendio cerca al Hospital Mogrovejo, Cercado de Lima: siniestro consumió siete viviendas

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Transparencia condena asesinato de Eduardo Ruiz: "No existe justificación para la PNP"

Joven en coma tras protestas: video da nuevas pistas del impacto que recibió Luis Reyes durante represión policial

Papá de Trvko sirvió al Ejercito y responde a Fernando Rospigliosi: "Yo he combatido contra el terrorismo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025