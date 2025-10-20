El devastador incendio en el asentamiento Virgen del Buen Pastor, en San Juan de Miraflores, dejó más de un centenar de viviendas destruidas y miles de afectados sin agua. Las familias enfrentan un grave drama a una semana del siniestro. | composición LR

Han pasado ocho días desde que un voraz incendio redujo a cenizas más de un centenar de viviendas en el asentamiento humano Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, y las familias afectadas aún no logran levantarse. A la pérdida total de sus hogares se suma un drama que los agobia cada día más: viven sin agua. A pesar de que el alcalde de Magdalena, Francis Allison, les donó contenedores, no tienen donde llenarlos, según denuncia Edgar Caja, vocero de los damnificados.

De acuerdo con los vecinos, Sedapal no querría mandar cisternas, ya que argumentan ''conexiones informales''. Asimismo, el vocero indicó que los ministros y congresistas solo llegaron al lugar ''para la foto y el tiktok''. Mientras tanto, decenas de familias, entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad, sobreviven en carpas improvisadas hechas con plásticos y maderas, sin acceso al servicio básico más elemental.

Vecinos de SJM no tienen agua

Los vecinos aseguran que han llamado en repetidas ocasiones a Sedapal, pero no obtienen respuesta. El único camión cisterna que llegó fue hace varios días, y desde entonces, nada más. Ante la desesperación, algunos deben comprar agua a otros vecinos que la revenden, pese a la emergencia. "Necesitamos asearnos, nuestros hijos comienzan las clases y no tenemos agua", reclama una madre mientras muestra los plásticos que ahora sirven de techo para su familia.

A la zona llegaron el presidente José Jerí y el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, pero, según los vecinos, su visita fue breve y sin soluciones concretas. "Han venido un rato, pero lamentablemente no hay nada hasta el momento", comenta otro poblador con resignación.

Damnificados reciben donaciones

Las más de 100 familias afectadas se han organizado para sostener ollas comunes con alimentos donados por ONG, tiktokers y voluntarios, pero la falta de agua ha paralizado incluso esa ayuda.

La presidenta de la zona asegura que viven allí desde hace 14 años y pide al presidente José Jerí que se reconozca su permanencia para poder acceder a una vivienda forma, y no solo un bono. Los damnificados dirigen su llamado al Ejecutivo y al ministro de Vivienda: "Urgente requerimos agua, necesitamos módulos y víveres".

