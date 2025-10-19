Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 20 de octubre que afectará a varios distritos de Lima Metropolitana, como parte de un plan enfocado en el mantenimiento y mejoramiento de su red de distribución. La medida, que busca optimizar el servicio y prevenir futuras fallas en el suministro, dejará sin agua potable a miles de vecinos por varias horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y almacenar el recurso con anticipación.

Según el cronograma difundido por la empresa estatal, las zonas afectadas incluyen sectores de la zona este, norte y sur de la capital, donde se realizarán labores técnicas en reservorios y redes principales. La entidad precisó que el servicio se restablecerá de forma progresiva una vez culminados los trabajos. A continuación, conoce qué distritos serán los más afectados y en qué horarios se suspenderá el suministro de agua este 20 de octubre.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los distritos y horarios afectados por el corte de agua

Entre los distritos confirmados se encuentran La Molina, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Chorrillos, además de zonas específicas de Puente Piedra, Independencia y San Martín de Porres, bajo el siguiente horario:

Pachacámac (8 a.m. – 8:00 p.m.)

Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447

A.H. Sector G.

Cuadrante: Asoc. Las Dunas de La Molina, A.H. El Oasis de La Molina, A.H. Paúl Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, A.H. Las Lomas, A.H. Las Palmeras de Frontera, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, A.H. El Paraíso de La Molina, A.H. El Prado de Cieneguilla.

A.H. Virgen del Carmen

Sector Los Jardines

Sector Central

H-1 Bello Horizonte

La Meseta

Los Ángeles

Las Mercedes

Las Lomas

U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús

Villa Hermosa

U.P.I.S. Vista Alegre

La Unión Alto

Los Eucaliptos

Los Álamos

Parcela 1

A.H. San Cristóbal

La Pradera

Santa Rosa

El Balcón

La Florida

El Pedregal

Los Sauces de La Molina

A.H. Virgen de Chapi

Sol Radiante

Rinconada Alta

Los Ficus

A.H. Nueva Esperanza

Nuevo Progreso

Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)

Centro Poblado Balcón del Cielo

Chaclacayo (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)

Sector 155

Asoc. Los Cedros

P.J. Virgen de Fátima Morón

P.J. Miguel Grau

Asoc. Cultura y Progreso

A.H. Nueva Alianza

Asoc. Luis Felipe de las Casas

Independencia (12:00 p.m. – 8:00 p.m.)

Sector 332

U. Pop. El Ermitaño

A.H. 3 de Junio

A.H. José C. Mariátegui

A.H. San Camilo

A.H. Villa El Ángel

A.H. El Volante 3

Asoc. Choferes del Perú

P.J. Cruz de Mayo

P.J. 6 de Julio

P.J. Melchorita

P.J. El Milagro de la Confraternidad

P.J. San Albino

P.J. Villa El Carmen

P.J. El Volante

Urb. José Gálvez

Urb. Las Violetas.

Santa Anita (2:00 p.m. – 11:50 p.m.)

Sector 168

Urb. Santa Aurelia

Asoc. Residencial Santa Anita

Asoc. Sapotal I - II

Urb. Los Cedros

Asoc. Monterrey

APV Los Jardines

APV Sol de Santa Anita

Parcela II ex Fundo Vista Alegre Tejidos San Jacinto

Recomendaciones de Sedapal

La entidad exhortó a los vecinos de las zonas afectadas a almacenar agua en envases limpios y tapados, priorizando su uso para actividades esenciales como la preparación de alimentos y la higiene personal. Además, sugirió usar envases limpios, no almacenar el agua en botellas que hayan contenido productos químicos, cubrirlos bien para prevenir la entrada de suciedad o insectos y mantener los depósitos en lugares alejados de la luz solar.

Además, detalló que ante cualquier consulta, los usuarios pueden consultar al Aquafono (01) 317-8000.