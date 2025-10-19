Estos distritos de Lima Metropolitana sufrarán corte de luz este 20 de octubre, según Sedapal: revisa las zonas afectadas
Sedapal programó un corte de agua para este domingo 20 de octubre en varios distritos de Lima Metropolitana. La decisión busca el mantenimiento de su red de distribución, pero afectará a miles de vecinos.
Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este domingo 20 de octubre que afectará a varios distritos de Lima Metropolitana, como parte de un plan enfocado en el mantenimiento y mejoramiento de su red de distribución. La medida, que busca optimizar el servicio y prevenir futuras fallas en el suministro, dejará sin agua potable a miles de vecinos por varias horas, por lo que se recomienda tomar precauciones y almacenar el recurso con anticipación.
Según el cronograma difundido por la empresa estatal, las zonas afectadas incluyen sectores de la zona este, norte y sur de la capital, donde se realizarán labores técnicas en reservorios y redes principales. La entidad precisó que el servicio se restablecerá de forma progresiva una vez culminados los trabajos. A continuación, conoce qué distritos serán los más afectados y en qué horarios se suspenderá el suministro de agua este 20 de octubre.
Los distritos y horarios afectados por el corte de agua
Entre los distritos confirmados se encuentran La Molina, Santa Anita, Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Chorrillos, además de zonas específicas de Puente Piedra, Independencia y San Martín de Porres, bajo el siguiente horario:
Pachacámac (8 a.m. – 8:00 p.m.)
Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447
A.H. Sector G.
Cuadrante: Asoc. Las Dunas de La Molina, A.H. El Oasis de La Molina, A.H. Paúl Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, A.H. Las Lomas, A.H. Las Palmeras de Frontera, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, A.H. El Paraíso de La Molina, A.H. El Prado de Cieneguilla.
- A.H. Virgen del Carmen
- Sector Los Jardines
- Sector Central
- H-1 Bello Horizonte
- La Meseta
- Los Ángeles
- Las Mercedes
- Las Lomas
- U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús
- Villa Hermosa
- U.P.I.S. Vista Alegre
- La Unión Alto
- Los Eucaliptos
- Los Álamos
- Parcela 1
- A.H. San Cristóbal
- La Pradera
- Santa Rosa
- El Balcón
- La Florida
- El Pedregal
- Los Sauces de La Molina
- A.H. Virgen de Chapi
- Sol Radiante
- Rinconada Alta
- Los Ficus
- A.H. Nueva Esperanza
- Nuevo Progreso
- Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio)
- Centro Poblado Balcón del Cielo
Chaclacayo (8:00 a.m. – 8:00 p.m.)
Sector 155
- Asoc. Los Cedros
- P.J. Virgen de Fátima Morón
- P.J. Miguel Grau
- Asoc. Cultura y Progreso
- A.H. Nueva Alianza
- Asoc. Luis Felipe de las Casas
Independencia (12:00 p.m. – 8:00 p.m.)
Sector 332
- U. Pop. El Ermitaño
- A.H. 3 de Junio
- A.H. José C. Mariátegui
- A.H. San Camilo
- A.H. Villa El Ángel
- A.H. El Volante 3
- Asoc. Choferes del Perú
- P.J. Cruz de Mayo
- P.J. 6 de Julio
- P.J. Melchorita
- P.J. El Milagro de la Confraternidad
- P.J. San Albino
- P.J. Villa El Carmen
- P.J. El Volante
- Urb. José Gálvez
- Urb. Las Violetas.
Santa Anita (2:00 p.m. – 11:50 p.m.)
Sector 168
- Urb. Santa Aurelia
- Asoc. Residencial Santa Anita
- Asoc. Sapotal I - II
- Urb. Los Cedros
- Asoc. Monterrey
- APV Los Jardines
- APV Sol de Santa Anita
- Parcela II ex Fundo Vista Alegre Tejidos San Jacinto
Recomendaciones de Sedapal
La entidad exhortó a los vecinos de las zonas afectadas a almacenar agua en envases limpios y tapados, priorizando su uso para actividades esenciales como la preparación de alimentos y la higiene personal. Además, sugirió usar envases limpios, no almacenar el agua en botellas que hayan contenido productos químicos, cubrirlos bien para prevenir la entrada de suciedad o insectos y mantener los depósitos en lugares alejados de la luz solar.
Además, detalló que ante cualquier consulta, los usuarios pueden consultar al Aquafono (01) 317-8000.