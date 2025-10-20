Vecina atrapa a tres sujetos dentro de su vivienda cuando iba a tener ropa en San Juan de Lurigancho | Composición LR | Panamericana

Vecina atrapa a tres sujetos dentro de su vivienda cuando iba a tener ropa en San Juan de Lurigancho | Composición LR | Panamericana

Una mujer identificada como María Alcántara, de 63 años, encontró al interior de su domicilio a tres sujetos en la urbanización Santa Elizabeth, en el distrito de San Juan de Lurigancho. La propietaria junto a sus hijas increparon a los desconocidos, quienes rápidamente escaparon por los techos.

Las afectadas gritaron y pidieron ayuda a sus vecinos para que pudieran atraparlos a su huida. Dos de sus hijas se toparon cara a cara con los presuntos delincuentes, forcejearon, pero uno de ellos logró soltarse y saltar por el predio aledaño para intentar escapar.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Comisaría pone trabas a denuncia

Tras el gran susto que llevó la propietaria, unidades de la Policía Nacional (PNP) llegaron a la zona y trasladaron a los implicados a la comisaria de Santa Elizabeth, en donde nos atendieron su denuncia con diligencia, según comentó María Alcántara.

"Esperé desde las 10:15 a.m. y no me tomaban la denuncia. Les preguntaba ¿a qué hora me van a tomar la denuncia? Tuve que hacer un escándalo, llamar al comisario. Cuando le pregunto sobre los otros implicados me dijo 'son borrachitos'". Luego de insistir en las diligencias, efectivos de la PNP detuvieron a los involucrados.

Denuncian invasores por casas expropiadas por el MTC

La vecina de SJL denunció que invasores ingresan a las casas abandonadas tras ser expropiadas por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) para la construcción del Anillo Vial Periférico. La situación ha generado una creciente inseguridad en la zona donde las viviendas son invadidas por "gente de mal vivir", según los vecinos.

Asimismo, la inseguridad también alcanzó a un comedor popular del sector, fue atacado por delincuentes que robaron dinero, víveres y utensilios de cocina. Debido a ello, tomaron la decisión de cerrar definitivamente por la inseguridad en el lugar. Los delincuentes se comunicaron la presidenta de la organización para que retire la denuncia.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.