Este viernes, la CONFENADIP realizó un plantón frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para reclamar los derechos de las personas con discapacidad. | URPI | Melissa Landa

Este viernes, la CONFENADIP realizó un plantón frente al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para reclamar los derechos de las personas con discapacidad. | URPI | Melissa Landa

Este viernes 17 de octubre, la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP) viene realizado un plantón en las inmediaciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), ubicado en el cruce entre avenida Camaná y Emancipación. Según su vocero Emanuel Inga, en este momento, 16 dirigentes a nivel nacional se encuentran reuniéndose con la ministra Sandra Gutiérrez.

De no atenderse su pliego de reclamos señalan que irán a protestar al Congreso. En un principio se habían ubicado en la vía, por ello, es que la ATU dispuso el cambio de ruta del Metropolitano. Sin embargo, tras ingresar a mesa de diálogo, ya se encuentran dispersos esperando una respuesta de las autoridades, y la avenida Emancipación está liberada. La Policía Nacional del Perú (PNP) se encontró resguardando la zona.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Se reúnen frente al MIMP.

Discapacitados reclaman al MIMP

Entre los grupos de manifestantes por los derechos de las personas con discapacidad están presentes Asodis Perú, Deup, Unitradis, entre otros. Sonia Ortiz, miembro de Asodis, indicó a La República: ''Estamos reclamando los derechos de los discapacitados, que el CONADIS y la ministra de la mujer no atiende nuestras necesidades. Hemos pedido que nos ayude a conseguir un permiso para seguir trabajando en las vías públicas como discapacitados, ya que algunos de nosotros no tenemos la facultad para trabajar en otra cosa'', indicó.

''Siempre dicen que nos van a ayudar, pero no cumplen. Hemos venido a esta marcha para que cumplan lo que prometen y cumplan con las leyes de la discapacidad'', añadió. Dentro de sus reclamos, la CONFENADIP expresa que a pesar de los avances y leyes promulgadas, las personas discapacitadas siguen siendo víctimas de discriminación. Según la confederación, el gobierno no muestra la competencia requerida para cubrir sus demandas.

''Somos 3,656,500 personas con discapacidad que en su mayoría se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de la más ignominiosa discriminación, exclusión, marginación, segregación, violencia y aún seguimos siendo invisibles'', señala CONFENADIP en su comunicado, en el cual manifiesta: ''Las personas con discapacidad, en un 88% no accede al tratamiento de la salud y la rehabilitación, el 81% de los niños, niñas y jóvenes no estudian, el 76.8% no es PEA''.

La confederación resalta que las personas con discapacidad severa, tanto niños como adultos, enfrentan altos costos por su alimentación especializada, el uso de pañales, respiradores y la necesidad de atención constante. Sin embargo, señalan que muchos no acceden a los programas sociales del Estado y dependen únicamente del apoyo familiar. Además, exigen el derecho al trabajo y a contar con ayudas técnicas esenciales como sillas de ruedas, prótesis, bastones, audífonos y dispositivos tecnológicos que les permitan una vida digna e independiente.

Por último, los representantes de CONFENADIP denuncian que los presupuestos destinados a las personas con discapacidad no se están ejecutando. Además, acusaron al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y al CONADIS de incumplir sus funciones al no garantizar políticas efectivas de inclusión ni una adecuada supervisión de los servicios públicos. También cuestionaron la gestión de la presidenta del CONADIS, Sandra Piro Marcos, a quien señalan por presuntos incrementos salariales y pidieron su destitución inmediata.

Pedidos de los discapacitados.

ATU informó sobre desvío del Metropolitano

En su cuenta de X, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó sobre el desvío del servicio regular A, ya que los manifestantes estaban bloqueando las vías. Sin embargo, luego fueron dispersados, y esperan fuera del MIMP a que termine la reunión.

Algunas de las personas presentes manifestaron su malestar debido a la alta presencia policial que resguardaba la zona. ''Somos discapacitados, ¿qué peligro hay?'', cuestionó una señora en silla de ruedas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.