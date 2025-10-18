HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

MTC dispone que motociclistas deberán usar chaleco distintivo y casco desde noviembre, pero solo en estos lugares

Diversos gremios critican la medida, argumentando que no soluciona problemas de delincuencia. La Resolución Directoral 012-2025-MTC/15 brinda precisiones técnicas sobre chalecos y cascos certificados.

Motociclistas exigen mesa de diálogo con MTC y Mininter para establecer otras alternativas.
Motociclistas exigen mesa de diálogo con MTC y Mininter para establecer otras alternativas. | Silvana Quiñonez | Composición de Betsy De Los Santos/La República

¡Atención, motociclistas! Desde el 17 de noviembre los conductores de motocicletas y sus acompañantes deberán usar chalecos distintivos y cascos de seguridad, así lo dispuso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) a través de la Resolución Directoral 012-2025-MTC/15. Para ello, el sector brindará también un periodo de implementación de la medida antes de su entrada en vigencia oficial.

Según el MTC, la medida busca fortalecer la fiscalización de las unidades motorizadas para la lucha contra el crimen; sin embargo, esta ya ha sido rechazada por diversos gremios como la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP) y la Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope), pues aseguran que los delincuentes viven en la ilegalidad independientemente de usar moto, auto o cualquier otra unidad.

Multas por desacato

En tanto, la resolución tiene una precisión: la medida se acatará en lugares que hayan sido declarados en estado de emergencia por orden interno hasta el 18 de abril del presente 2025. Teniendo en cuenta los decretos supremos N.º 035‑2025‑PCM del 17 de marzo y el N.º 046‑2025‑PCM del 13 de abril, que prorrogaba la declaratoria, las zonas de incidencia serán todo Lima Metropolitana y Callao.

El sector Transporte hace hincapié en el uso de ambos elementos, pues, de lo contrario, se aplicarán diversas sanciones. En el caso de los chalecos distintivos, las infracciones por no portarlo (G.68) e impedir la visibilidad de la placa en el chaleco (G.69) equivalen a S/ 428, el 8% de una UIT y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, así como la retención del vehículo.

Gremio en diálogo con el gobierno

En diálogo con La República, el presidente de la Comunidad Motera del Perú, Danny Mendoza Loza, señaló que el gremio sostuvo una reunión con el primer ministro Ernesto Álvarez la mañana de este sábado 18 de octubre, en una mesa de trabajo, para entregarle un informe de impacto constitucional sobre la medida del MTC. "Esa medida no es viable porque ya se ha demostrado que no tiene impacto", sostiene.

Pese a que no han acordado un plazo de respuesta por parte de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) sobre el futuro de la medida que empieza a regir el 17 de noviembre, los motociclistas confían en que se derogue la resolución emitida. "La reunión ha sido para hacerle entender que no somos el problema, el motociclista no se puede ver impedido por una norma sin estudio técnico", preció Mendoza.

Medida sin efectos reales

Desde la primera entrada en vigencia de la medida en mayo, diversos gremios se opusieron fuertemente a la misma, pues argumentaron que no hay un fundamento sólido que justifique que esta medida sirva para combatir la delincuencia, pues durante su periodo de aplicación las cifras de criminalidad se mantuvieron y hasta aumentaron. Asimismo, cuestionaron que no hubo diálogo con gremios antes de emitirla.

Otro de los gremios que buscó su derogatoria fue Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), que a través de su presidente José Luis Huamán, alegó que la medida estigmatizaba a los motociclistas al punto de compararlos con 'reos'. Por ello, lograron presentar una denuncia formal ante el Poder Judicial y terminó con la derogatoria de la norma en junio.

