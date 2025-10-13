A dos días del trágico siniestro registrado en Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, centenas de familias continúan durmiendo en la intemperie tras perderlo todo. Denuncian que la ayuda del Estado ha presentado significativas demoras, mientras que la organización vecinal y las donaciones ciudadanas se han convertido en la principal fuente de apoyo.

En tanto, el municipio del distrito ha registrado más de 200 personas damnificadas a causa del incendio, presuntamente provocado por la presencia de talleres clandestinos de pirotecnia. Según las autoridades, el siniestro afectó aproximadamente 1.000 m² y entre 80 y 90 viviendas resultaron dañadas por las llamas. En esa línea, informaron que hasta tres familias pasan la noche en una sola carpa.

"He perdido todo"

"Ya no pude salvar a mi gato, mi perrito sí y me caí (…) mi yerno entró y me salvó porque yo ya no podía levantarme", narró para La República Gerardo Enciso Herrera, un residente que se fracturó ambas muñecas al intentar salvar a sus mascotas y que se encuentra alojado en una carpa con su esposa y su hijo. Además, declara que está imposibilitado de trabajar por las lesiones mencionadas.

"No he podido recuperar nada. Yo tengo mi bodega acá y todos mis artefactos, congeladoras, neveras, todo lo he perdido. Más 50.000 soles de inversión", sentenció.

Por su parte, otra de las afectadas, Florinda Guevara, sufrió la quemadura de ambos brazos tras intentar salvar sus pertenencias: "Intenté sacar mis cositas, pero no pude, dejé que se queme y me salvé yo", indicó. Asimismo, pide apoyo económico y materiales a las autoridades para reconstruir su vivienda, en la que vivía con su hijo y sus dos nietos.

En esa línea, a la zona afectada llegó Carlos Malaver, ministro del Interior; Walter Astudillo, ministro de Defensa; Eduardo Arana, jefe del Gabinete; Durich Whittembury, ministro de Vivienda; y Delia Nelly Castro, alcaldesa de San Juan de Miraflores, para iniciar las diligencias respectivas. Informaron que un grupo de damnificados serán trasladados al Instituto Peruano del Deporte del distrito, el cual se usaría como refugio temporal. El presidente José Jerí también se hizo presente en la zona. Algunos cuestionaron su presencia, calificándola de oportunista.

Exigen atención inmediata en zona del incendio: MML advierte desalojo

En medio de este hecho, algunos vecinos han solicitado ser reubicados de forma inmediata. Esto mientras que, según Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, las familias afectadas podrían ser desalojadas del espacio, ya que los terrenos habitados pertenecerían al Ministerio de Educación (Minedu). A pesar de que muchas personas viven en la zona hace más de 15 años.

"La alcaldesa de San Juan de Miraflores también está coordinando con nosotros para ver si realmente puedan ser reubicados de forma digna. Y otro asunto es que aparentemente habría una orden o una decisión de desalojo respecto al terreno, a la zona incendiada”, declaró Reggiardo a la prensa.

Por esa razón, otro grupo de residentes señalaron que prefieren mantenerse en el lugar que ocupan hace más de una década. Piden que se les dé facilidades para limpiar la zona y empezar desde cerco. Solicitan que se instale una oficina del Reniec para agilizar el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Carmen, una vecina que vive frente a donde se produjo el incendio, acudió voluntariamente para ayudar a los afectados, llevándoles desayuno y almuerzo: "Me pongo en su lugar de ellos, imagínate que nos hubiera pasado a nosotros". En tanto, los damnificados vienen recibiendo alimentos de diferentes empresas privadas.

Por otro lado, Olida Armas Ramos, vecina de la zona, continúa vistiendo la misma ropa con la que salió a trabajar el sábado pasado, pues aún no ha recibido prendas de las donaciones. Reside en el lugar desde hace 14 años, cuando se produjo la invasión, y solicita facilidades para poder reconstruir su vivienda en el mismo terreno. Además, manifestó su desacuerdo con una posible reubicación: “Yo me voy a quedar acá (…) que se habilite porque yo soy de aquí y por lo que he trabajado no lo voy a dejar. Lo hago por mis nietos”.

Incendio causa severos daños en centro educativo

En medio de toda la tragedia, la educación también se ha visto afectada. De acuerdo con Eulogia Trujillo, directora del Centro de Educación Técnico Productiva (CETPRO) Yachayhuasi, al menos 800 estudiantes de la institución se han visto perjudicados tras el incendio. Indicó que el agua usada para sofocar las llamas dañó por completo el sistema eléctrico y las máquinas de trabajo, además de derribar el cerco perimétrico y debilitar las paredes de los salones.

"Todavía no hemos hecho una evaluación precisa de los daños, pero visualmente se pueden dar cuenta de que hemos perdido muchos de los equipos. Aquí hacemos profesionales a mucha gente. Nuestros estudiantes se ven afectados. Ellos también están emocionalmente mal porque esta es su segunda casa. Su casa de estudio", precisó.

En tanto, Trujillo indicó que se evalúa una reunión con los docentes para acordar acciones que garanticen la continuidad de las clases. "Hoy (13 de octubre) vamos a tener una reunión con los docentes para tomar las medidas necesarias. Es un poco difícil trabajar de manera virtual porque la mayoría de los trabajos son prácticos. Creo que vamos a correr una semana hasta dar tiempo de que todo se evalúe y se mejore", explicó.

