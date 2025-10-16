El exnadador Johnny Bello fue despojado de su academia en Surco durante un operativo de la municipalidad, que alega incumplimientos. La municipalidad ahora gestionará el lugar. | Composición LR | Jazmín Ceras

El exnadador y múltiple campeón sudamericano Johnny Bello fue retirado de su academia de natación en Surco durante un operativo policial encabezado por la municipalidad del distrito. Las imágenes del momento incluyeron empujones y reclamos de ''abuso de autoridad'' por parte del deportista y su familia, quien afirma vivía allí hace más de 40 años. Sin embargo, la comuna considera que actuaron bajo el reglamento, y que sí habría emitido un plazo para que abandonen el lugar.

El recinto había sido cerrado semanas atrás por supuestos incumplimientos de salud y seguridad. En ese entonces, la clausura temporal generó la protesta de padres de familia, entrenadores y jóvenes deportistas, quienes denunciaron que la medida municipal afectaba la preparación de atletas que se alistaban para torneos nacionales e internacionales. La municipalidad ya anunció que pasará a administrar directamente el lugar y refaccionará las instalaciones para que siga siendo un centro deportivo.

Johnny Bello afirma que no hubo orden judicial

''Es mi esposa, es mi esposa… me siguen tocando, increíble'', se le escucha decir a Johnny Bello mientras agentes policiales lo retiran junto a su familia del local de la Academia de Natación Johnny Bello, ubicada en la urbanización Chacarilla del Estanque, en Santiago de Surco. El recinto, que además habría funcionado como vivienda familiar, fue clausurado semanas atrás y posteriormente recuperado por la Municipalidad de Surco, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

''No tiene pies ni cabeza esto. El alcalde Bruce ha hecho las cosas como le ha dado la gana y viene ahora con su gente a sacar mis cosas sin ninguna orden'', declaró Bello, mientras observaba cómo sus pertenencias eran colocadas en la vía pública. Su esposa, Joan Soriano, añadió: ''No solo es un sitio laboral, también es nuestro hogar. Aquí está nuestra cama, la sala, la cocina, todo''.

El excampeón asegura haber vivido y trabajado en ese espacio por más de 40 años y sostiene un juicio de prescripción adquisitiva para obtener la propiedad del terreno, actualmente en disputa con la SBN.

Bello afirmó a este medio que el alcalde Carlos Bruce le cerró el local injustamente. ''Me quitó mi licencia. Tengo más de 100 nadadores que entrenaban todos los días y que ahora no lo pueden hacer'', afirmó. Según Bello, la clausura se produjo tras una inspección en la que ''vinieron 10 personas (...) y encontraron obviamente ciertas cosas, como que aquí hay poco oxígeno, que este cable no está bien''. Aun así, señaló que todo fue muy rápido: ''Si así fueran con los otros problemas del distrito''.

Academia de natación Jhonny Bello en Surco.

Municipalidad de Surco declara situación ilegal

Desde la comuna, el subgerente de fiscalización, Raúl Ramos, argumentó que el procedimiento no fue un desalojo, sino una ''recuperación extrajudicial'' amparada en la Ley 30230, que permite al Estado recuperar bienes de dominio público ocupados ilegalmente. ''Este año, la Superintendencia de Bienes Nacionales nos otorgó la afectación en uso del terreno con fines recreacionales. En base a eso, la municipalidad, conforme a la ley, procedió a hacer la recuperación extrajudicial a través de nuestro procurador público'', precisó Ramos para La República.

Según su versión, Johnny Bello ocupaba el terreno sin autorización vigente, ya que su concesión habría vencido hace décadas. ''El señor Bello usufructuaba un terreno del Estado sin pagar arbitrios ni impuestos. El convenio original fue de 30 años, firmado en 1984, y establecía que debía devolver el predio tras construir una piscina reglamentaria. No lo regresó'', explicó.

Ramos enfatizó que el terreno es un bien del Estado, lo que significa que es inalienable, imprescriptible e inembargable: ''No se puede adquirir por prescripción (...) El señor está obviamente obteniendo beneficios de un terreno que nos corresponde a cada uno de nosotros y que corresponde administrar a la entidad municipal''.

En el comunicado de la municipalidad, se afirma que la concesión que sustentaba la academia venció hace más de 10 años, y que debía culminar en 2014. Además, se afirma que se dio por decisión del entonces alcalde Jaime Payet, sin la aprobación del Concejo Municipal, lo que contravenía las normas que regulan la administración de bienes públicos.

La Municipalidad de Surco emite comunicado.

¿Qué pasó antes del operativo?

El fiscalizador aclaró que el conflicto tiene dos dimensiones distintas: una administrativa y otra patrimonial. En el plano administrativo, la Municipalidad asegura haber detectado infracciones en materia sanitaria y de seguridad, tras una verificación de diversas piscinas del distrito, aunque muchos vecinos declararon en su momento que no estaban de acuerdo con la medida.

''Se otorgó un plazo determinado para subsanar las observaciones, pero no lo hicieron. En base a la norma, se procedió a clausurar temporalmente el establecimiento y luego se revocaron la licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE)'', explicó. El CITSE o ITSE, documento clave en la autorización de locales abiertos al público, había sido otorgado a la academia en agosto, pero posteriormente anulado por la propia municipalidad, lo que derivó en la clausura definitiva.

El abogado de la academia, Marco Baca, calificó la clausura inicial como ''arbitraria'', y señaló que el establecimiento contaba con un certificado de Defensa Civil emitido el 28 de agosto, apenas unos días antes de la nueva inspección municipal. ''No se puede clausurar un local que ya fue verificado y aprobado. Esto es un atentado contra la seguridad jurídica'', afirmó.

La defensa reconoció que durante la revisión se detectaron observaciones menores, como estructuras metálicas que requerían pintado o acumulación de basura junto a una puerta cortafuegos, pero negó la existencia de fallas graves en las cisternas o duchas, tal como sostiene la versión de la Municipalidad de Surco.

Jhonny Bello aseguró que solo tuvo dos días para corregir más de 30 observaciones y que, pese a los avances, el municipio no le concedió una prórroga. ''Volvieron a los dos días y no quisieron extenderme algunos días más para cumplir (...) A los 15 minutos regresaron con sus carteles grandes de clausurado. Según ellos, yo soy un peligro'', denunció. ''Llevo 42 años acá. ¿Qué peligro puede significar mi academia? ¿Qué peligro significo yo? Todo se está haciendo muy rápido, como te dije. Nunca he visto algo así'', dijo a La República.

También cuestionó la forma en que se ejecutó la medida. Alegan uso excesivo de la fuerza y falta de notificación previa. En los videos se observa a policías empujando a Bello y a su esposa durante la intervención. Consultado sobre este punto, el fiscalizador sostuvo a La República que ''la policía cumplió con su labor''.

''Nosotros seguimos el procedimiento que la norma establece. Y ante ese hecho de negarse a cumplir la norma, hemos seguido el debido proceso'', aseguró Ramos. Además, el funcionario negó que la municipalidad tuviera constancia de que Bello habitara en el predio: ''No hemos constatado que él viviera ahí. Se ha constatado una cama de un guardián, pero no se ha constatado que el señor vivía ahí. Tanto cuando intervenimos, quien estaba en el lugar era el guardián''.

La clausura fue temporal en un inicio.

Malestar de usuarios en la academia Jhonny Bello

Johnny Bello es dos veces finalista olímpico, diez veces campeón sudamericano y catorce veces campeón bolivariano. Su academia fue semillero de más de 120 deportistas, muchos de los cuales representaron al Perú en torneos internacionales. En el momento del cierre inicial, exalumnos afirmaron en redes que quitarle la licencia era una medida sin sentido, y que había alumnos que se preparaban para importantes competiciones.

Por otro lado, algunos exclientes han expresado su malestar relacionado sus inversiones. ''Hola, sigo esperando la devolución de las clases de natación que me deben y aún no me contestan por WhatsApp. Quedo atenta'', indica una usuaria en un post de Instagram y Facebook de la cuenta de la academia. En otro, se lee: ''Buenas tardes, llevo escribiendo días a la secretaria encargada de ver los pagos (...) Por favor pido que me respondan y devuelvan mi dinero''. La República se contactó a través del número administrativo, pero no obtuvo respuesta. Una exclienta contó a este medio que ella sí obtuvo su devolución a tiempo, pero que exprofesores de la academia afirmaron no haber sido remunerados.

La Municipalidad de Santiago de Surco dijo que las instalaciones serán refaccionadas y transformadas en un moderno centro deportivo de acceso público, administrado directamente por la comuna en un plazo de 30 días, según confirmaron a este medio. ''El bien del Estado será puesto en valor para beneficio de toda la comunidad surcana y limeña'', subrayó el subgerente Ramos.

Así luciría hoy la piscina.

