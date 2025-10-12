Incendio en Pamplona Alta: damnificados de SJM podrían ser desalojados tras perderlo todo, advierte Renzo Reggiardo
Más de 750 personas damnificadas por el incendio en San Juan de Miraflores enfrentan la posibilidad de desalojo, según el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. El terreno afectado le pertenecería al Ministerio de Educación.
- ¿Se acaba el pase libre? Congreso presenta proyecto de ley para que policías de civil paguen pasaje en el transporte público
- Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones
Tras haber perdido sus viviendas en el incendio de San Juan de Miraflores (SJM) que ha dejado a más de 750 personas damnificadas, ahora enfrentan la posibilidad de ser desalojadas por el Gobierno, según advirtió el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. El funcionario explicó que los terrenos de Pamplona Alta, donde se encontraban las casas pertenecerían al Ministerio de Educación (Minedu), a pesar de que hay familias que han vivido más de 10 o 15 años en la zona.
El representante de la Municipalidad de Lima explicó que están trabajando de manera conjunta con la comuna del distrito para la reubicación de los afectados. ''La alcaldesa de San Juan de Miraflores también está coordinando con nosotros para ver si realmente puedan ser reubicados de forma digna. Y otro asunto es que aparentemente habría una orden o una decisión de desalojo respecto al terreno, a la zona incendiada”, declaró a la prensa.
TE RECOMENDAMOS
VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Incendio en Pamplona Alta EN VIVO, hoy: más de 80 casas afectadas tras fatal incendio en San Juan de Miraflores
Terreno le pertenecería a Minedu
Reggiardo informó que asumirá la tarea de coordinar con representantes del Minedu para buscar una salida a la situación, aunque recordó que el proceso podría demorarse debido a la vacancia de Dina Boluarte y la espera por la conformación de un nuevo gabinete ministerial por parte de José Jerí.
“Veremos qué cosa es lo que decide el Ministerio de Educación”, comentó el teniente alcalde, quien también insistió en la necesidad de esclarecer las causas del incendio que dejó sin hogar a más de 80 familias de Pamplona Alta, muchas de las cuales pasaron la noche en carpas instaladas en zonas cercanas.
“Esto aparentemente sería de propiedad del Ministerio de Educación. Haremos todo el esfuerzo para que se tenga en consideración el daño que han sufrido y que no se tome una decisión radical que los afecte más de lo que ya se han afectado con este enorme incendio. Hemos visto que hubo ahí una serie de pirotécnicos que se han activado y eso tendrá que ser también aclarado”, agregó.
Minedu se pronunció ayer sobre el siniestro.
Tras ser consultados por la prensa, algunos vecinos que han vivido por años en la zona, indicaron que no han recibido una respuesta sobre el posible desalojo: “No sabemos todavía, estamos esperando que hagan la limpieza”. Muchos de ellos lo han perdido todo y han pedido ayuda a las autoridades y a cualquier persona dispuesta a apoyarles.
PUEDES VER: Víctima del incendio en SJM pierde los ahorros de su vida tras siniestro: "Tenía S/1.200 y se ha quemado"
Entrega de ayuda
El presidente José Jerí llegó a la escena del siniestro para evaluar la situación y hablar con los vecinos. El Ministerio de Vivienda dijo que está evaluando la entrega de bonos de alquiler y programas de reconstrucción de viviendas para familias afectadas.
Además, Reniec informó que ha iniciado coordinaciones inmediatas para apoyar a las familias afectadas por el incendio. La entidad acudiría a la zona para entregar de forma gratuita y prioritaria los documentos de identidad a las personas damnificadas.
Desde la Municipalidad de Lima han asegurado que coordinarán con las autoridades locales.